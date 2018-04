„Mit Mut und Erfahrung auf Kurs gehalten“

Anzeige

50 Jahre gibt es das Wespinstift auf der Vogelstang. Am 15. Oktober 1968 waren die neu errichteten Gebäude in der Mecklenburger Straße gegenüber der Geschwister-Scholl-Schule bezugsfertig. Doch die Geschichte des Kinder- und Jugendhilfezentrums reicht 125 Jahre zurück. Ursprünglich war das Wespinstift ein Waisenhaus für Zöglinge, so hat es die Fabrikantentochter Katharina Dorothea Wespin 1870 in ihrem Testament verfügt. Zwei Anlässe also, um Jubiläum zu feiern und bei einem Festakt nicht nur zurückzublicken, sondern auch in die Zukunft zu schauen, wie es mit der Heimerziehung weitergeht.

Speziell für den Ausblick hatte Heimleiterin Birgit Maaßen-Rux mit Heinz Müller vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz einen Experten als Referenten eingeladen. Der stellte gleich mal fest, dass die Gesellschaft auch weiterhin auf eine gut funktionierende Heimerziehung angewiesen sei. Das Beispiel Wespinstift in seiner historischen Entwicklung zeige, dass Kinder- und Jugendhilfe heutzutage mehr als nur Armenfürsorge und Verwahranstalt sei, sondern aktiver Mitgestalter von gesellschaftlichen und staatlichen Aufgaben. Dabei sei Heimerziehung auch immer ein Experimemtierfeld für Erziehungsfragen. „Wir können von der Heimerziehung lernen“, so Müller. „Sie ist heute Vorreiter für das, was wir in der Gesellschaft in institutionellen Einrichtungen an Erziehung für normal halten.

Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb, die in ihrer Funktion als Stiftungsratsvorsitzende sprach, prophezeite dem Wespinstift eine spannende Zukunft. Mit dem Ausbau der Intensivgruppen auf Franklin, der Erweiterung des Mutter-Kind-Bereichs auf acht Plätze und einer neuen Multifamiliengruppe in geschütztem und fachlich begleiteten Rahmen werde der eingeschlagene Kurs der Differenzierung weiterverfolgt. „Die Zusammenarbeit bleibt spannend und intensiv“, wünschte Freundlieb dem Wespinstift bei seinem „Auftrag der Daseinsfürsorge“ auch weiterhin viel Erfolg.