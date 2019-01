Mozart-Konzert bei Zwölf Apostel

Die „Krönungsmesse“ in C-Dur, die „Spatzenmesse“ in C-Dur sowie die Motette „Exsultate, Jubilate“ – alle von Wolfgang Amadeus Mozart – stehen auf dem Programm eines Konzerts in der Zwölf-Apostel-Kirche auf der Vogelstang. Fünf Solisten, Ali Insan (Knabensopran), Letizia Genga (Sopran), Vera Vogel (Mezzosopran), Eddie Wolff (Tenor) und Matthias Eschli (Bass), präsentieren die Werke. Außerdem tritt der Konzertchor der Stadt Mannheim unter der Leitung von Juliane Santa auf. An der Orgel spielt Richard Humburger. Das Konzert ist am Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche, Geraer Ring 7. Der Eintritt ist frei. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019