Mozart und Bach

Das Kantatenorchester Heidelberg und die Kantorei Vogelstang. © Hoffmann

„Wir freuen uns, ein Teil dieser Kultur sein zu können. Wir singen und beten jeden Sonntag, das ist Kultur“, erklärte Pfarrerin Heike Helfrich-Brucksch vor dem Altar zur Einleitung . Im Rahmen der 25. Kulturtage Vogelstang fand ein ökumenischer Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum statt, dabei brachten das Kantatenorchester Heidelberg und die Kantorei Vogelstang die beiden Werke „Also hat Gott die Welt geliebt“ von Bach und „Laudate Dominum“ von Mozart zu Gehör.

Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens ist eine Jubiläumschronik über die Kulturtage Vogelstang erschienen, auf diese besondere Publikation wies Mitorganisatorin und Malerin Marianne Merz hin. Als stimmliche Solisten traten während der in den Gottesdienst eingebetteten Aufführung der Bach- und Mozart-Werke die Sopranistin Julia Stratiros und Bass-Sänger Peter Maruhn auf. Wie gewohnt lag die musikalische Leitung bei Sebastian Osswald.

Sängerin Stratiros wollte schon als kleines Kind immer Musikerin werden, die Künstlerin verfügt über ein Klavier-Diplom sowie ein Diplom im Fach Oper. Im Laufe ihres gesanglichen Werdegangs durfte Julia Stratiros bereits mit vielen interessanten Persönlichkeiten zusammenarbeiten, etwa mit dem Kirchenmusikdirektor Johannes Michel von der Christuskirche.

Predigt von Alexander Fleck

Für die Predigt begab sich Alexander Fleck hinter die Kanzel, der aus der Apostel-Geschichte des Lukas vorlas und ehrenamtlich in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Feudenheim mitarbeitet. In dem ausgewählten Bibeltext wird der Apostel während eines Aufenthaltes in der Stadt Philippi in ein Gefängnis gesperrt. „Im Zivilleben bin ich Anwalt, und zwar Strafverteidiger. Ich kenne mich durchaus mit Gefängnissen aus“, erzählte Alexander Fleck, um eine Parallele zwischen dem Predigt-Text und seinem Beruf herzustellen. „Zu feiern hat man im Gefängnis für gewöhnlich nichts“, so Gastredner Fleck, der einer alten Juristen-Familie angehört. „Das liegt bei uns in der Familie, mein Großvater war Richter in Ludwigshafen“, schilderte der 41-Jährige. hfm

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019