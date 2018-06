Anzeige

Entwicklung und Neubau der Geschwister-Scholl-Schule hin zu einem modernen Lernort sollen unter frühzeitiger Einbeziehung der Schulgemeinschaft erfolgen. Dies hat Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb bei einer Diskussionsveranstaltung angekündigt, zu der der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei eingeladen hatte. „Wenn die Schulen das pädagogische Konzept entwickelt haben, geht es in ein Beteiligungsformat, in dem auch Leute ihre Ideen einbringen können, die nicht direkt etwas mit der Schule zu tun haben“, formulierte Freundlieb als Zusage für ein breites Beteiligungsverfahren.

Vorzeigeprojekt in Karlsruhe

Als Vorbild für die Vogelstang könnte der Planungs- und Entwicklungsprozess der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe dienen. Die Ganztagsschule hat seit 2015 schon zahlreiche Landespreise für ihr innovatives Medien- und Digitalisierungskonzept erhalten und lebt in Kooperation mit finanzstarken Partnern und dem Innovation Lab Schule von Morgen. Konrektor Dominik König-Kurowski und Architekt Jon Steinfeld erläuterten das Pilotprojekt. Ihre Botschaft: Es geht nicht mehr darum, in Räumen zu denken, sondern in Lernszenarien. „Wir müssen etwas entwerfen, das sich in kleinem, aber auch in großem Maßstab immer wieder verändern kann“, sprach Architekt Steinfeld von einer „passfähigen Planung“.

„Wir müssen Schule neu denken“, teilte Ulrike Freundlieb zwar die Grundintention, stellte den paradiesischen Zuständen in der Karlsruher Waldstadt aber die weitaus weniger komfortable Situation der Mannheimer Schulen gegenüber und übte generelle Kritik am System. Seit Jahren jage eine Schulreform die nächste. Die Digitalisierung an Schulen scheitere zum einen an unzureichenden Finanzmitteln für den Breitbandausbau, aber vor allem auch daran, dass Bund und Land in der Umsetzung von Standards und Förderrichtlinien zu wenig konkretisierten. „Wir kommen überhaupt nicht vorwärts“, so Freundlieb. „Wir stecken unser Geld in Reparaturen für ein System, das in der eigenen Verortung nicht funktioniert.“