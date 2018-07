Musiker machen See zur Festival-Kulisse

Anzeige

Mit seiner beliebten Matinée lockte der Wohltätigkeitsverein Aktion Sorgentopf wieder zahlreiche Besucher an den oberen Vogelstangsee. Mehr als sechzig Musiker und Sänger standen am Sonntag im bis auf den letzten Platz gefüllten Biergarten auf der Bühne. „Hierbei werden gleich zwei Jubiläen gefeiert – die fünfte Matinée und das 25-jährige Bestehen des Vereins“, erklärte Moderator Alexander Fleck. Er begrüßte unter den Gästen auch den Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel sowie die Stadträte Ralf Eisenhauer, Bernd Kupfer, Birgit Reinemund und Thomas Hornung.

Ralf Eisenhauer dankte der Vorsitzenden der Aktion Sorgentopf, Anneliese Herd, und ihrem Team für all das, was sie in den vergangenen 25 Jahren für die Menschen auf der Vogelstang geleistet haben. „Aktion Sorgentopf kümmert sich um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, egal welcher Religion, Kultur oder Nation“, lobte Eisenhauer. Auch in diesem Jahr ist es dem Verein wieder gelungen, für die Matinée ein bunt gemischtes Programm mit Künstlern aus der Region auf die Beine zu stellen. Mit Bigband Sound eröffnete das Polizeimusikkorps Mannheim unter Leitung von Wolfgang Rothenheber die musikalische Reise. Bis hin zu den hintersten Sitzplätzen drang der Rhythmus der dynamischen Musik und machte alle im Biergarten Anwesenden zu Mitspielern.

Ausflug in die Welt der Oper

Und weiter ging es im Programm. Mit „At last me“ von Ella James ließ Luisa Deigner, eine junge talentierte Nachwuchssängerin, aufhorchen. Vorfreude auf die Urlaubszeit weckte Vogelstang-Sänger Carlos Graci mit Italo-Songs. Nach einem stimmgewaltigen Ausflug in die Welt der Oper mit Bariton Ilya Lapich und Sopranistin Evgenia Selina eroberte der Jugendchor der Kantorei Vogel-stang unter Leitung von Sebastian Osswald die Herzen der Zuhörer. „Der Jugendchor wurde von Aktion Sorgentopf ebenso gefördert, wie unser Kindergarten und jüngst auch unsere Familienfreizeit“, bedankte sich Pfarrerin Heike Helfrich-Brucksch.