Nachtcafé feiert später Jubiläum

Das Nachtcafé auf der Vogelstang – eine Institution im Stadtteil. In diesem Jahr wird die beliebte Kulturreihe 30 Jahre alt. Das sollte Anlass sein für angemessene Feierlichkeiten, zumal das Nachtcafé nicht fortgeführt werden soll (wir berichteten). Doch die Pandemie macht dem Team um Werner Herr einen Strich durch alle Planungen. Und so sah man sich gezwungen, das Nachtcafé und alle Veranstaltungen für 2020 schweren Herzens zu stornieren. Freilich ist die Geburtstagsfeier nur verschoben, das Team will nach den Sommerferien 2021 und bis hinein in den Frühsommer 2022 alles nachholen. Die Planung dafür soll im Frühjahr 2021 anlaufen. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020