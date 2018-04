Neubau auf Franklin ist aktuellstes Projekt

Anzeige

Der damalige Bürgermeister und Stiftungsratsvorsitzende Hans Martini brachte damals den Stein für den Umzug in neue Räume auf der Vogelstang ins Rollen. Am 15. Oktober 1968 startete das Wespinstift am neuen Standort in der Mecklenburger Straße. Seitdem ist das Kinder- und Jugendhilfezentrum aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken und unterhält ein Netzwerk für Schulen und Kindergärten über die Stadtteilgrenzen hinaus.

Seit dem Umzug auf die Vogel-stang werden wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Arbeit im Wespinstift vorgenommen. Am 1. August 1978 tritt die erste Heilpädagogin ihren Dienst an – das ehemalige Waisenhaus wandelte sich zu einem pädagogisch-therapeutischen Kinder- und Jugendzentrum.

Im September 1981 eröffnet die erste Tagesgruppe. 1987 starten erste Versuche mit betreuten Wohnformen für Jugendliche in angemieteten Wohnungen der GBG. Im April 1991 wird Birgit Maaßen-Rux zur Einrichtungsleiterin berufen. Am 22. September richtet das Wespinstift Sonderbetreuungsgruppen ein, die Zusammenarbeit mit Biotopia im Bereich Förderung des Berufseinstiegs beginnt. Im November 1998 startet die Betreuung von jungen Müttern mit ihren Kindern. Diese werden 2000 um die sozialpädagogische Familienhilfe ergänzt. Um Jugendliche auf der Vogelstang aufzufangen, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist, wird ein sozialräumliches Tagesbetreuungsangebot entwickelt. Am 1. August 2000 beziehen sechs Kinder aus verschiedenen Heimgruppen mit vier Betreuern das neugekaufte Doppelhaus in der Kormoranstraße 8 in Wallstadt. Im Oktober eröffnet in Kooperation mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit die erste Intensivgruppe für sieben von seelischer Behinderung bedrohte Kinder. Im Januar 2005 beginnen die Arbeiten am Erweiterungsbau, in den die Schule für die Intensivgruppe kommen soll.