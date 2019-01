Neue Kurse beim SSV

Für einen schwungvollen Start ins neue Jahr bietet der SSV Vogelstang ab dem 8.Januar wieder einen Kurs in Energy Dance an. Dazu sind auch Nichtmitglieder willkommen. Wer Interesse hat, kann einfach vorbeikommen und ausprobieren. Zu ganz unterschiedlicher Musik bewegen sich die Teilnehmer dabei so intensiv, wie sie jeweils können und wollen. Energy Dance – das sind fließend aufeinander folgende Bewegungsabläufe, so dass jeder einfach folgen kann, ohne sich eine Choreographie merken zu müssen.

Nach jeder Stunde gibt es ein ausgiebiges Stretching und Entspannung. Der Kurs findet an zehn Abenden jeweils dienstags zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Geschwister-Scholl-Werkrealschule, Halle Straßenseite, statt. Auskunft unter Telefon 0176/ 47030862. scho

