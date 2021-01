Neuer Seniorentreff soll zentral und barrierefrei sein

Die Vogelstang – mit rund 30 Prozent der Stadtteil mit den meisten Menschen über 65 Jahre in Mannheim. Dass sich Hermann Genz (Bild), der Leiter des städtischen Fachbereichs Soziales, und sein Team da Gedanken darüber machen, hier ein kohärentes System der Altenhilfe aufzubauen, liegt auf der Hand. Schon seit geraumer Zeit ist Genz auf der Suche nach einem Standort für einen neuen Seniorentreff, die ehemalige Einrichtung im Jenaer Weg – sie ist seit Beginn der Pandemie geschlossen – ist zu klein, und auch durch das Aus für den Verein für Kranken- und Altenpflege (KAV, wir berichteten), der ander selben Adresse seine Beratungen und Hilfen anbot, ist auf der Vogelstang ein Vakuum entstanden, das es nun rasch und zukunftssicher zu füllen gilt. Jetzt kommt eine positive Nachricht aus dem Fachbereich: „Wir sind derzeit in vielversprechenden Verhandlungen mit einem Anbieter“, vermeldet Genz.

Die Anforderungen, die die Stadt an einen solchen Treff stellt, liegen klar auf dem Tisch. Er soll zentral und verkehrstechnisch gut zu erreichen sein, in die Räume müssen auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer barrierefrei gelangen, und schließlich müssen sie auch deutlich großzügiger geschnitten sein als die beiden kleinen Wohnungen, die die Stadt im Jenaer Weg von der GBG angemietet hatte. „Wir sind soweit vorangekommen in den Gesprächen mit dem möglichen Vermieter, dass sich jetzt die Architekten auf beiden Seiten über Möglichkeiten und Optionen unterhalten“, resümiert Genz den Verhandlungsstand.

„Kontakt halten“

Zwar habe man in den zurückliegenden Monaten das Fehlen der Treffpunkte und entsprechender Kontaktmöglichkeiten dadurch abgefangen, dass Mitarbeiter im Bereich Altenhilfe am „Plauder-Telefon“ versuchten, die Verbindungen zu den alten Menschen nicht abreißen zu lassen, „zudem haben wir Teams an die Haustüren geschickt, die – selbstverständlich mit Maske und Abstand – die Frauen und Männer besucht, aufgemuntert und ihnen geholfen haben“, fasst Genz zusammen. Aber der Fachbereichsleiter weiß auch: „Die Pandemie trifft gerade Ältere sehr hart, sie leiden sehr unter dieser Situation“.

Sobald als möglich soll daher eine zentrale Anlaufstelle die große Lücke füllen, die die corona-bedingte Schließung gerissen hat. Parallel zu den Planungen für einen neuen Seniorentreff im Stadtteil haben Genz und sein Team vom Gemeinderat grünes Licht bekommen, um auf der Vogelstang einen Pflegestützpunkt aufzubauen: „Er soll direkt beim Seniorentreff angesiedelt werden, dort arbeitet dann ein Pflegemanager oder ein Sozialarbeiter – finanziert über die Pflegekassen.“ Dieser wird, so der Fachbereichsleiter, Ratsuchende „unabhängig zum Thema Pflege beraten“.

Zu einem möglichen Standort für den Seniorentreff will sich Hermann Genz derzeit zwar nicht in die Karten gucken lassen, klar ist für ihn jedoch, dass dafür das von der Awo betriebene Fritz-Esser-Haus nicht in Frage kommt. Im Zusammenhang mit dem Neubau der Einrichtung durch Diringer & Scheidel war im Stadtteil von unterschiedlicher Seite die Idee aufgekommen, doch möglicherweise dort an der Weimarer Straße einen solchen städtischen Treff für die älteren Menschen auf der Vogelstang anzusiedeln. Genz dazu: „Da sehe ich keine Realisierungschance, wir reden doch hier über einen offenen, ständigen und unabhängigen Treff, den wir haben wollen.“ Er jedenfalls sehe „Schwierigkeiten, in der Einrichtung eines Trägers eine unabhängige Beratung zum Thema Pflege“ bieten zu können.

Angebote werden ausgebaut

Der Kurs, den die Stadt für die vielen älteren Menschen im Stadtteil steuert, ist abgesteckt. 3700 der rund 12 500 Vogelstängler sind aktuell über 65 Jahre alt, zwar leben nur 180 von ihnen derzeit von Sozialhilfe, „aber viele der 3700 liegen nur geringfügig über der Grenze, ab sie solche Hilfen in Anspruch nehmen können, insbesondere diejenigen, die etwa von Witwenrenten leben“, schränkt Genz ein.

Klar sei für den Fachbereich daher, „dass wir das Angebot für Ältere hier deutlich ausbauen müssen. Und das werden wir auch“, verspricht Hermann Genz.

