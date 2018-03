Neuwahlen bei Kaffee und Kuchen

Anzeige

Kaffee und Kuchen stehen beim VdK Vogelstang/Im Rott für ein herzliches Miteinander und gute Gespräche. Traditionell treffen sich die Mitglieder auch bei ihrer Jahreshauptversammlung bereits im Vorfeld des Termins. Die zweite Vorsitzende, Ursula Luige, hatte in der Freizeitstätte alle Hände voll zu tun, um Kuchenstückchen an die Anwesenden auszuteilen. Insgesamt zwölf Kaffeenachmittage waren es im vergangenen Jahr. Für 2018 sind bereits zehn Veranstaltungen terminiert.

Roland Weiß wiedergewählt

Die Sprechstunde mit Kaffeenachmittag am Maimarkt-Dienstag entfalle dagegen in diesem Jahr, wie Vorsitzender Roland Weiß verriet. Kaum Veränderungen gibt es im Vorstand. Einstimmig sprach die Versammlung Roland Weiß das Vertrauen für eine neue Amtsperiode in Funktion des ersten Vorsitzenden aus. Die Suche nach einer Nachfolge für die aus der Vorstandschaft ausgeschiedene Christiane Klotz als Schriftführerin blieb dagegen ergebnislos. Ursula Luige übernimmt neben dem Stellvertreterposten nun auch die Funktion der Frauen- und Hinterbliebenenvertreterin.

Weiß bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit. „Auch die Kaffeenachmittage machen sich nicht von allein“, wie er hervorhob. Über eine ausgeglichene Kassenlage hatte zuvor schon Elisabeth Happe berichtet. Der Kassiererin wurde anschließend von den Kassenprüfern Cornelia Bajohr-Vieweg und Sylvia Breitbarth eine tadellose Kassenführung bescheinigt.