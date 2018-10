„Nur die Spitze des Eisbergs“

Eine private Initiative war einen Nachmittag lang am Vogelstang unterwegs und hat den Strand und die Liegewiese im Badebereich auf Wallstadter Seite achtlos weggeworfenem und liegen gebliebenem Müll befreit. In einer ersten Aktion waren auf Initiative von Barbara Albert bereits zwei Bottiche voll Zigarettenstummel zusammengekommen. Nachdem die Müllsammler von so vielen Spaziergängern angesprochen worden waren, riefen sie spontan zu einer erneuten Aktion auf.

Über Flyer stellten sich fünf freiwillige Helfer zur Verfügung. „Wir sind mit vielen Gästen ins Gespräch gekommen und haben viel Zustimmung und Anerkennung bekommen“, erzählt Barbara Albert und kündigt jetzt schon an: „Wir werden auf jeden Fall im Frühjahr wieder eine Aktion planen.“ Vielleicht werde man an der stadtweiten Reinigungswoche „Putz deine Stadt raus“ teilnehmen. Plan ist auch, die Schüler der Vogelstangschule, die eine Umwelt-AG hat, mit ins Boot zu nehmen. „Es hat allen Spaß gemacht und wir waren für eine Stunde sehr erfolgreich“, zieht Barbara Albert eine positive Bilanz der erneuten Sammelrunde. Ein kürzlich im „Mannheimer Morgen“ erschienener Artikel über die Gefährlichkeit von Zigarettenkippen für die Natur hatte Barbara Albert einfach keine Ruhe mehr gelassen.

Gespräche mit Reinigungsdienst

Den ganzen Sommer hindurch beobachtete sie mit wachsendem Entsetzen, wie sich die Badegäste am Vogelstangsee verhalten. „Seid wir in Wallstadt wohnen, genießen wir das Privileg, kostenlos eine solche Oase vor der Haustüre zu haben“, berichtet die Initiatorin. Während des langen Sommers habe sich die Möglichkeit wohl herumgesprochen, dass man hier kostenlos tun und lassen könne und vor allem liegen lassen könne, was man wolle.

„Ich habe schon viele Gespräche mit den Männern von Utopia geführt“, berichtet Albert. So heißt der Reinigungsdienst, der montags rund um den See die Mülleimer leert und die Wege säubert. Doch die Mülleimer, stellt Barbara Albert fest, seien gar nicht groß genug für so eine Masse. „Dass auf jedem Quadratmeter mindestens zehn Kippen liegen, interessiert niemanden.“ Laut einer Untersuchung verseucht eine Zigarettenkippe 60 Liter Wasser. Um die anhaltende Trockenperiode noch zu nutzen, aktivierte Barbara Albert spontan ein paar Freiwillige im Freundeskreis. Von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr reinigte sie mit 20 Helfern Meter für Meter.

Zudem wurden mit Informationszetteln zum Thema „Kippen“ die Sitzbänke beklebt, um die Besucher des Sees zu informieren – und zu sensibilisieren. „Sehr viele waren begeistert und einige haben spontan mitgeholfen“, freut sich Barbara Albert, wohl wissend: „Was wir mit 17 Personen, plus spontanen Helfern, in nur zwei Stunden gesammelt haben, ist nur die Spitze des Eisbergs, aber immerhin ein Anfang.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018