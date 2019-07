Am Wochenende vom 6. und 7. Juli feiert die Vogelstang ihr ökumenisches Sommerfest. Es beginnt am Samstag, 6. Juli, ab 14.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum im Fürstenwalder Weg 2-4 mit vielen Informationen, einem großen Kuchenbuffet und Leckerem vom Grill. Auf dem Programm stehen eine Zirkus-Vorführung sowie Kinderschminken, musikalischer Höhepunkt ist das Musical „Nach uns die Sintflut“, das von den Grundschul-Chören der Kantorei sowie dem Chor der Bertha-Hirsch-Schule aufgeführt wird.

An der Cocktailbar können Besucher dann das Fest ausklingen lassen. Am Sonntag, 7. Juli, feiert man gemeinsam um 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in Zwölf Apostel (Geraer Ring 7). Anschließend bittet die katholische Gemeinde zu Mittagessen und Kaffee und Kuchen, zudem gibt es Darbietungen aus der Gemeinde. Um 15.30 Uhr wird das Musical in der evangelischen Gemeinde wiederholt. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019