Platz für Pflege und betreutes Wohnen

Das Fritz-Esser-Haus auf der Vogelstang gehört – nicht zuletzt wegen seines umfangreichen Aktivierungs- und Betreuungsangebots sowie seiner Öffnung zum Stadtteil und seinen Bürgern – zu den beliebten Alten- und Pflegeheimen der Stadt. Baulich ist die 1984 bezogene Einrichtung in der Weimarer Straße freilich in die Jahre gekommen. Darum hat sich der Betreiber, der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo), entschlossen, einen neuen Gebäudekomplex zu errichten und die bestehenden beiden Häuser nacheinander abzureißen. Ende 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, der erste Teil, der sogenannte B-Bau, ist bereits geräumt, die Bewohner ziehen in den A-Bau um. Die entsprechenden Planungen stellte Awo-Chefin Angelika Weinkötz jetzt dem Bezirksbeirat vor.

Feste Größe im Stadtteil

Das Fritz-Esser-Haus – eine feste Größe auf der Vogelstang, entsprechend groß war das Interesse der Bezirksbeiräte. Sie hatten viele Fragen an den Betreiber, und keine davon blieb unbeantwortet. 181 Pflegeplätze hat die Einrichtung derzeit, im Neubau werden sich die Gewichtungen allerdings verschieben. Angelika Weinkötz: „Wir werden dann 120 Pflegeplätze haben sowie eine Tagespflege mit 15 Plätzen“. Dazu kommen neu 44 Einheiten für betreutes Wohnen als Eigentumswohnungen sowie eine Tiefgarage mit 30 Plätzen und neun überirdische Stellplätze. Die Einheiten für das betreute Wohnen vermarktet Diringer & Scheidel im Einzelvertrieb.

Sämtliche Anforderungen der Landesheimbau-Verordnung seien, so Weinkötz, im Fritz-Esser-Haus erfüllt. Die erlaubt nur noch Einzelzimmer „sie lassen sich bei Bedarf – etwa für Ehepaare – auch zusammenfassen“, erklärte Weinkötz. Zudem wird es im neuen Fritz-Esser-Haus eher Wohngruppen geben als Wohneinheiten, jede soll mit einer eigenen Küche ausgestattet sein.

„Fällt dann die zentrale Küche weg?“, wollte Gunter U. Heinrich (ML) wissen. „Ja, wir werden einen Caterer haben, der Teile der Menüs liefert. In den einzelnen Küchen wird dann für und mit den Bewohnern gekocht, Salate und alle Frisch-Sachen werden so zubereitet“, erläuterte Weinkötz. Das freilich habe auch finanzielle Gründe, „eine Vollküche ist teuer“. Die Awo lege größten Wert auf die Qualität der Speisen, und auch Spezial-Kost für die Bewohner, die auf diese Ernährung angewiesen sind, werde höchsten Ansprüchen genügen, versicherte die Awo-Chefin auf eine entsprechende Frage von Marc Christen (Grüne).

Zunächst wird der B-Bau abgerissen, die Bewohner ziehen in den A-Trakt um. „Wir hatten die Bewohner rechtzeitig informiert, ihnen angeboten, sie bei der Suche nach einem neuen Platz zu unterstützen und den Umzug zu organisieren, falls sie wegen der Bauarbeiten nicht bei uns bleiben wollen“, so Weinkötz. Nur drei Bewohner hätten sich dafür entschieden, „das hat uns sehr gefreut und spricht dafür, dass unsere Bewohner mit uns zufrieden sind“.

Die Bewohner ziehen für die Bauzeit – im Oktober beginnt der Rohbau – in Doppelzimmer um, die Raumgrößen entsprächen den amtlichen Vorgaben. Der Baulärm und die entsprechenden Beeinträchtigungen seien eine Herausforderung, „aber wir wollen das alles so angenehm wie möglich organisieren, die Betreuungs- und Aktivierungsangebote für die Menschen bleiben unverändert erhalten“. Tagesangebote außerhalb des Hauses in anderen Awo-Einrichtungen stünden zur Verfügung, „ein Fahrdienst ist eingerichtet für solche Ausflüge“. Steht dann im Juli 2021 der erste Neubau, erfolgt der Abriss des verbleibenden Baus, er schafft Platz für den Trakt für 44 Einheiten für betreutes Wohnen mit unterschiedlichen Zimmerzahlen. Angebote der Awo sollen den neuen Bewohnern zur Verfügung stehen, „sie können frei wählen“.

Die Frage nach den Mitarbeitern thematisierte Heinrich ebenfalls, er wollte wissen, ob es betriebsbedingte Kündigungen gebe. „Wir tun alles, um das zu vermeiden und die Fach- und Hilfskräfte bei der Awo zu halten“, antwortete Rolf Lang vom Awo-Vorstand. 100 Beschäftigte arbeiten derzeit im Haus, freilich bedeuteten weniger Plätze auch einen geringeren Personalbedarf, falls daher „einigen wenigen“ Mitarbeitern gekündigt werden müsse, gebe es einen Sozialplan, versicherte Weinkötz.

Offen für Gäste

Uwe Sievers (SPD) interessierte sich für die Veranstaltungsangebote im dann neuen Haus, auch die Frage, ob man sich wie bisher auch externen Gästen öffne, waren ihm wichtig. „Selbstverständlich“, beruhigte Angelika Weinkötz, man verfüge über eine Cafeteria und Räumlichkeiten, in denen das Fritz-Esser-Haus wie gewohnt auch offene Konzerte, Lesungen oder Vorführungen anbiete, und externen Gruppen wolle man diese Räume ebenfalls weiterhin zur Verfügung stellen.

Für die Vogelstang sei das Haus wichtig, so Sitzungsleiter Konrad Schlichter, vor allem die Tagespflege und betreute Wohnangebote würdigte er als Antworten auf die Anforderungen der Zukunft.

