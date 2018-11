Politiker wollen schnelle Entscheidung über Brücke

Kurz war sie, die Sitzung des Bezirksbeirats, aber schmerzlos? Eher nicht, denn schließlich musste Klaus Elliger, Mannheims oberster Stadtplaner, als Referent der Verwaltung ordentlich Kritik einstecken. Vor allem an zwei Punkten entzündete sich diese Kritik: an der Planung bezüglich einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Franklin und der Vogelstang und an den Ausführungen Elligers zum Grünzug und wie er sich auf Taylor manifestiert.

Nahversorgung wichtig

Bei der Brücke geht es nach wie vor um das „Wie und Wo“, wie Klaus Elliger erklärte. Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie zu Standorten für die Querung, die ja über die B38 und über die OEG-Trasse führen muss, in Auftrag gegeben, Anfang des kommenden Jahres soll eine Entscheidung über die genaue Lage der Brücke fallen, laut Elliger erstrecke sich die Bauphase dann über 2020/2021. Wie aus den Ausführungen des Stadtplaners herauszuhören war, favorisiert die Verwaltung hier eine Art Schlaufen-Lösung vom Grünbereich Franklin in der Nähe des künftigen Bauhaus-Segmüller-Areals in Richtung Vogelstang-Zentrum. Warum die Brücke notwendig ist, umriss Elliger ebenfalls: „Bisher gibt es auf Franklin keine Nahversorgung, also werden die Bewohner ins Vogelstang-Center kommen, und wir fänden das wohl alle nicht so toll, wenn sie dazu das Auto nehmen.“

Gunter U. Heinrich, der die ML im Stadtteilparlament vertritt, hakte da gleich ein: „Ich bin entsetzt darüber, was Sie uns da vortragen“, wandte er sich an Klaus Elliger, „es geht um die Nahversorgung, es geht um die ärztliche Versorgung der Menschen, und es geht um weiterführende Schulen für die Kinder der Bewohner auf Franklin. All das finden sie vorerst bei uns auf der Vogelstang. Über diese Brücke sprechen wir schon so lange, wieso haben wir dann noch keine Standort-Entscheidung?“

Elliger wies auf die Frage der Verfügbarkeit von Grundstücken hin, die es ja immer zu berücksichtigen gelte. Und einer Variante mit ebenerdiger Querung der B38, wie sie im Bezirksbeirat immer mal wieder erörtert wurde, erteilte er eine Absage: „Hier haben die Verkehrsplaner eindeutig gesagt, dass dies die Leistungsfähigkeit der Straße zu stark absenkt.“ Uwe Sievers von der SPD relativierte die Kritik seines Vorredners am Stadtplaner: „Ich bin froh, dass die Verwaltung sorgfältig plant, aber es muss jetzt schnell gehen“.

Auch in Sachen Grünzug hatten sich die Bezirksbeiräte mehr erwartet. Elliger referierte über die die große Planung des Projekts, erklärte, dass man hier keinen zweiten Luisenpark schaffen werde, sondern eine Grünlandschaft, die entsprechend weniger pflegeintensiv sei. Dass sie dennoch einen hohen Erholungswert habe und eine ökologisch wichtige Luftschneise garantiere, führte dann SPD-Stadtrat Ralf Eisenhauer in die Debatte ein. „Wir haben aber eine klare Stellungnahme erwartet, was das für die Vogelstang konkret bedeutet“, merkte Heinrich an, und auch Sievers kritisierte den fehlenden Bezug zum Stadtteil. Walter Schafar, parteiloser Bezirksbeirat, kritisierte gar, dass andere Stadtteile ja von der Konversion ungleich mehr profitierten als die Vogelstang: „Wir haben den Verkehr und den Dreck.“ Das wollte dann Stadtrat Konrad Schlichter (CDU), der mit Eisenhauer gemeinsam die Sitzung im Bürgersaal leitete, doch nicht so stehenlassen: „Das weise ich in aller Form zurück“, und auch Elliger konterte: „Ohne Konversion hätten sie hier keine Radwegverbindung in die Innenstadt beispielsweise.“ Wie akribisch sich Bezirksbeiräte mit den Themen im Stadtteil-Parlament auseinandersetzen, stellte dann Volker P. Kögel (CDU) unter Beweis. Er lieferte eine detailreiche Planskizze, wie die Spreewaldallee in die B38 einzubinden wäre: „Unseren ersten Vorschlag dazu hatten ja die Regierungspräsidien Darmstadt und Karlsruhe übereinstimmend abgelehnt wegen der zu großen Nähe zur Autobahn. Jetzt wären es 345 statt der vorher 190 Meter.“ Klaus Elliger nahm die Skizze entgegen und versprach, dass man sich in der Verwaltung damit beschäftige.

Plädoyer für neue Halle

Aus der Bürgerschaft der eher spärlich besuchten Sitzung ergriff dann Wolfgang Gottmann das Wort, er sprach für den SSV Vogelstang und bat die Politiker, sich für eine neue Sport- und Kulturhalle einzusetzen, die man zusammen mit den Wallstadter Vereinen nutzen könnte: „Wir haben nach Berechnungen 30 Prozent mehr Menschen durch die Konversionsgebiete, die brauchen nicht nur Schulen und Nahversorger und Ärzte, die kommen auch zu den Vereinen und möchten kulturelle und sportliche Angebote nutzen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018