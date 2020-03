Polizei berät im Kurpfalz-Center

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle beim Polizeipräsidium ist am 18. und 19. März jeweils von 10 bis 14 Uhr im Kurpfalz-Center auf der Vogelstang, Spreewaldallee 44-50, zu Gast. Dabei informieren die Beamten über das aktuelle Thema „Falscher Polizeibeamter“ und über mögliche Maßnahmen zum Einbruchschutz.

Die Experten beantworten gerne auch Fragen zu anderen polizeilichen Themen. Eine zeitliche Verlängerung der Beratung ist nach Bedarf möglich, zudem kann man sich auch direkt an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, und zwar unter der Telefonnummer 0621/174-1212 oder per E-Mail an die Adresse beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de, wenden. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020