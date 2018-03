Projekte halten Erinnerung wach

Anzeige

Vorboten des Frühlings

„Als wir uns mit dem Thema befasst haben, hat uns das Schicksal der Mitglieder der Weißen Rose sehr betroffen gemacht“, sagte Roxana Schmidt aus der siebten Klasse der Realschule, eine der Projektteilnehmer in Schwarz. Für Silke Herr, Direktorin des Gymnasiums, gehören solche Erfahrungen dazu. „Den 22. Februar wird keiner unserer Schüler vergessen, denn sie wachsen in die Kultur der Erinnerung hinein.“ Alle fünf Jahre veranstalten die Scholl-Schulen Projekttage zu diesem Thema. „Als heute Morgen die weißen Luftballons in den blauen Himmel stiegen, war das ein frühlingshaftes Bild. Sophie Scholl freute sich in ihrem letzten Brief auf den Frühling“, sagte Mattias Kaiser, kommissarischer Leiter der Werkrealschule.

Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb wertete es als „ein besonderes Zeichen“, was die drei Schulen verwirklicht hatten. Die Mitglieder der Weißen Rose hätten sich in der dunkelsten Stunde der deutschen Geschichte mit Mut und Zivilcourage gegen die Nazis gestellt. „Sie haben gekämpft für Werte, die uns heute leicht über die Lippen kommen, zum Beispiel Freiheit und Menschenrechte“, so Freundlieb. „Heute sind Populismus und Rechtslastigkeit wieder präsent, was zeigt, dass die Aufarbeitung bis jetzt noch nicht genug ist“, sagte sie vor zahleichen Besuchern. Mit Projekten wie diesen sorgten die Geschwister-Scholl-Schulen für die Nachhaltigkeit demokratischer Werte.

Im Anschluss konnten die Besucher im gesamten Schulhaus die Ergebnisse der Projekttage begutachten. Es gab Ausstellungen, szenische Darstellungen, Flashmobs, ein „Sprechendes Museum“, bei dem beispielsweise Alltagsgegenstände berichteten, wie ihre Besitzer verschwunden und nicht zurückgekehrt waren. Um 17 Uhr, dem Zeitpunkt der Hinrichtung der Geschwister Scholl, wurde eine Schweigeminute eingelegt.

