Räte fordern öffentlichen Termin

Eigentlich hätten zwei große Themen zur Zukunft des Stadtteils den Bezirksbeirat Vogelstang einmal mehr bei seiner Sitzung am 29. Januar beschäftigen sollen. Doch jetzt teilte die Verwaltung mit, dass die entsprechende Sitzung entfällt. Das Gremium reagierte enttäuscht – und fordert mehrheitlich eine außerordentliche öffentliche Sitzung, bei der die Zukunft des Hallenbads und die Anbindung der Spreewaldalle an die B38 mit der Bevölkerung auf der Vogelstang erörtert werden können.

Auf der Tagesordnung standen Fragen an den Gutachter zum Hallenbad sowie ein Sachstandsbericht zu einer weiteren Variante der Einbindung der Spreewaldallee in die B 38. Da die entsprechende Variante vom Karlsruher Regierungspräsidium bereits im Vorfeld der Sitzung als nicht zustimmungsfähig abgelehnt worden war, sei, so vermerkte die Verwaltung in ihrer Stellungnahme „daher eine Behandlung in der öffentlichen Sitzung nicht angezeigt“. Und auch in Sachen Hallenbad gab es einen negativen Bescheid: „An dem Termin der öffentlichen Bezirksbeiratssitzung kann der Gutachter der Firma Kannewischer aus der Schweiz nicht teilnehmen, weshalb eine Behandlung keinen Sinn macht“, entschied die Stadt. Oberbürgermeister Peter Kurz sagte daraufhin den Sitzungstermin mangels anderer Tagesordnungspunkte ab.

„Bevölkerung informieren“

Dem Bezirksbeirat sei wichtig, dass die Bevölkerung über die wesentlichen Inhalte der Studie und die geplante Vorgehensweise der Verwaltung informiert werde, so eine mehrheitlich abgestimmte Erklärung der Bezirksbeiräte. Die Absage der Sitzung schaffe „lediglich verhärtete Fronten und unnötige Enttäuschung in der Bevölkerung“. Es hätte, selbst wenn der Gutachter nicht erscheinen konnte, „möglich sein müssen, die wesentlichen Informationen aus dieser Studie ebenso durch den zuständigen Fachbereich darzulegen und die wichtigsten Fragen der Sitzungsteilnehmer, vor allem aber der Besucher, zu beantworten“. Auch zum Thema Anbindung stünden noch einige Fragen offen und Antworten aus.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020