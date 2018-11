Saxofone begleiten den Zug

Der Martinsumzug der Gemeinnützigen Bürgervereins auf der Vogel-stang ist einer der größten in Mannheim. Aufgrund des guten Wetters kamen auch in diesem Jahr wieder rund 1000 junge und erwachsene Menschen, um an dem Brauch, der inzwischen zum Fest geworden ist, teilzunehmen. Nicht nur die Kinder im Kindergartenalter waren mit dabei. „Die Klassen eins und zwei der Grundschule haben schon im Voraus eifrig Laternen im Unterricht gebastelt“, berichtete der Elternbeiratsvorsitzende Jan Schwind.

„Die Kindergärten beteiligen sich jedes Jahr unterschiedlich, dieses Jahr sind die Kinder von der Gemeinde Zwölf Apostel mit dabei“, so Arnd Funke, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule. Für ihn werden jedes Mal Kindheitserinnerungen wach. „Den Umzug gibt es schon sehr lange, ich bin selbst schon als Kind mitgelaufen.“

„Tradition wahren“

Für die Kinder gab es kostenlose Martinsweck und Brezeln. Monica Kühner findet vor allem das Gemeinschaftserlebnis wichtig. „Das ist eine Tradition, die gewahrt werden sollte“, meinte sie. Sie war mit ihrem zweijährigen Enkelkind auf die Vogelstang gekommen. „Auch wenn mein Enkel noch klein ist, er bekommt etwas von der Gemeinschaft mit“, sagte sie. Auch die Musikschule Mannheim unterstützte die Veranstaltung wieder. In diesem Jahr spielten zum ersten Mal drei Saxofonistinnen die bekannten Martinslieder. Die ersten Klassen durften auf die Bühne unter dem Vordach kommen und ein Lied singen, bevor St. Martin sich auf seinem holden Pferd näherte.

Wie in den letzten Jahren wurde er dargestellt von Cathy Field und ihrem Edelblut-Haflinger Sandokan. Field ist mit ihren beiden Pferden auch oft bei Filmproduktionen oder Ritterspielen im Einsatz. „Das ist mein sechster Martinsumzug dieses Jahr mit Sandy. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und mag es, von Kindern gestreichelt zu werden“, sagte die Reiterin in kompletter Römer-Montur.

Gunter Heinrich Jr. vom Vorstand des Bürgervereins bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, angefangen vom Polizeiposten, über das DRK Mannheim Nord, und auch die Mitglieder des Bürgervereins sorgten während des Umzugs für Sicherheit. Nach dem Laternenzug durch die Straßen der Vogelstang ritt St. Martina auf die Bühne, so dass die Kinder noch einmal einen Blick auf Ross und Reiter werfen konnten. Schließlich übernahm Cathy Field die Moderation und ließ sich vom Pferd „einflüstern“, welche Nummer der verteilten Lose die traditionelle Martinsgans gewonnen hatte. Kge

