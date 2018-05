Schleuse ist Lieblingsmotiv

Anzeige

Marianne Merz empfindet Glück, Ruhe und Zufriedenheit, wenn sie an einem Bild arbeitet. Sie malt jeden Tag und manchmal ist es wie Träumen. „Im Vorfeld einer Ausstellung nimmt sie sogar nachts Pinsel und Stift zur Hand“, erzählt ihr Mann. Die Farben seien ihr Leben. Die Verbindung zu Alfred Huber, der die Einführung auf der Vernissage übernahm, ist ebenfalls eine persönliche. „Ich besuche nicht nur regelmäßig seine Vorlesung an der Abendakademie“, berichtete Marianne Merz. Das Ehepaar Huber sei auch schon im Burgund im Schleusenhaus zu Besuch gewesen.

Bewundernswert sei das, „was die Malerin in ihren Werken daraus abgeleitet hat“, meinte der ehemalige Leiter der Kulturredaktion des „Mannheimer Morgen“. „Ihr ist es gelungen, das Verhältnis von Natur und Technik in Poesie aufzuarbeiten“, so Huber. Auch die musikalische Umrahmung der Vernissage von Sebastian Osswald umspielte das Ausstellungsthema. Mit Händels Wassermusik hatte der Kantor der evangelischen Gemeinde die Überschrift musikalisch perfekt aufgegriffen. In guter Stimmung zeigte sich ebenso Gastgeber Bernd Brucksch. „Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn Kunst und Menschen zusammenkommen“, betonte der Pfarrer. „Wir als Gemeinde sind stolz, an den Kulturtagen teilnehmen zu dürfen.“ jba

