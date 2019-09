„Schlimm, wie es hier aussieht“

Eine Wohnung in den oberen Etagen eines Hochhauses auf der Vogelstang. Der Ausblick ist beeindruckend: Auf der einen Seite kann man den Baufortschritt auf dem Franklin-Gelände beobachten, auf der anderen Seite ziehen der Vogelstang-See und im Hintergrund der Königstuhl in Heidelberg die Blicke auf sich. Allein schon wegen der Aussicht ist das ein schöner Platz zum Wohnen. „Eigentlich könnte hier alles so schön sein“, sagen auch die Mieter einer Wohnung im Potsdamer Weg 24, die sich an den „MM“ gewandt haben, ihren Namen aber nicht in den Medien lesen wollen. Wie wohl sie sich fühlen, zeigt schon die Tatsache, dass sie seit mehr als 30 Jahren dort wohnen.

Doch seit einiger Zeit stinkt es ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist keine Übertreibung, wie auch dem „MM“-Redakteur beim Besuch auffällt. Schon im Eingangsbereich liegt der Geruch von Urin in der Luft, der auch im Aufzug und oben in den Fluren deutlich zu vernehmen ist. Das ist schon widerlich genug, doch es geht noch schlimmer: Die Mieterin holt ihr Smartphone hervor und zeigt Bilder, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht hat.

Darauf ist Hundekot im Aufzug und in den Fluren zu sehen, andere Fotos zeigen Spucke, Zigarettenkippen, Blut und Rückstände undefinierbarer Flüssigkeiten an den Wänden und auf dem Boden. Auch Säcke mit Müll und Hausrat werden immer wieder in den Fluren abgestellt. Fremde Leute kämen ins Haus, um ihre Notdurft zu verrichten. Der Unrat habe viele Fliegen angezogen. Am schlimmsten sei es einmal nach einem Urlaub gewesen: „Wir hatten eine richtige Fliegeninvasion und konnten die Fenster nicht öffnen“, klagt die Bewohnerin. Im Keller des Hauses hätten Kinder den Inhalt der Feuerlöscher versprüht. Ende Juli seien mehrere Kellerabteile aufgebrochen worden.

Vorfälle dokumentiert

All diese Vorfälle hat die Hausgemeinschaft des 44-Parteien-Hauses schriftlich dokumentiert, mehr als die Hälfte der Bewohner hat die Liste unterschrieben. Der Schriftverkehr füllt eine ganze Mappe. Wie der Eigentümer des Hochhauses, Vonovia mit Sitz in Bochum, auf „MM“-Anfrage mitteilt, ist ein Dienstleister mit der Reinigung der Aufzüge, Flure und des Treppenhauses beauftragt. Tatsächlich habe es in der Vergangenheit „mehrfach Schlechtleistungen“ gegeben, „wofür wir uns ausdrücklich entschuldigen“. Man werde „umgehend Kontakt zum Dienstleister aufnehmen, um diese Schlechtleistungen zu rügen“, sagte eine Vonovia-Sprecherin.

Wegen urlaubs- und krankheitsbedingter Abwesenheit des Objektbetreuers seien dessen regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen „jedoch leider nicht unserem Standard entsprechend durchgeführt“ worden. Dies sei künftig wieder sichergestellt. Die Verursacher seien nicht immer bekannt. Werde jemand erwischt, „wird er auf sein Fehlverhalten hingewiesen“, sowie über die Konsequenzen der Nichtbeachtung. Bei vermehrten Verstößen würden „mietvertragliche Konsequenzen“ gezogen.

Das Ehepaar bestätigt die Reinigung, befürchtet aber erneute Verschmutzungen, da der Hund, den beide als Verursacher vermuten, weiter im Haus ist. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder da hinmacht.“ Die Situation macht sie nachdenklich: „Wir haben hier immer gerne gewohnt und gedacht, wir könnten hier alt werden.“ Das Grün im Umfeld, die Lage, der Ausblick, die Nähe zur Straßenbahnhaltestelle – alles haben sie liebgewonnen. Jetzt machen sie sich ernsthafte Gedanken, doch noch einmal umzuziehen.

„Früher war es hier picobello sauber.“ Doch die vielen Mieterwechsel im Laufe der Jahre hätten zu einem Wandel und einer Gleichgültigkeit geführt: „Viele haben eine Null-Bock-Haltung.“ Schwierig sei, dass die Hausordnung nur auf Deutsch aushänge: „Das verstehen viele nicht.“ Dazu teilt Vonovia mit: „Gerne nehmen wir den Hinweis auf und hängen die Hausordnung zusätzlich in englischer Sprache aus.“

Am Ausgang treffen wir einen weiteren Bewohner. Auch er beklagt sich über den Zustand der Anlage. „Schauen Sie hier“, während er auf Bauschuttreste auf der Treppe zeigt. Alles sei schmutzig, viele Mieter gleichgültig. „Es ist schlimm, wie es hier aussieht.“

