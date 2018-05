Schnupperkurs mit Filzkugel

Anzeige

Ein Schaukampf von Trainern des Vereins, der im Rahmen der Saisoneröffnung angeboten wurde, könnte hier für Auftrieb sorgen. Darüber hinaus konnten die Besucher bei einem Schnuppertraining selbst zum Schläger greifen, um sich im Umgang mit der Filzkugel zu üben. „Anleitung gibt es hierfür durch Aktive unserer Tennisschule Lukas Schölch“, wie Mond berichtete.

Erste Wettkampferfahrungen

Für die jüngsten Besucher im Alter von drei bis sechs Jahren stand eine Ballschule auf dem Plan, um auf spielerische Weise Koordination und Ballgefühl zu fördern. „Bereits bei Kindern mit vier Jahren können wir dadurch ein Talent entdecken“, sagte Lukas Schölch. Dafür arbeite man mit vielen Hilfsmitteln wie zum Beispiel größeren Bällen. Unterstützung erhielt der Tennislehrer durch Simon Ochs. „Ich spiele eigentlich für die SpVgg Ilvesheim, die aber eine Spielgemeinschaft mit der TG Vogelstang bildet“, erklärte der Jugendspieler. Hier fungiere er als Trainerassistent.

Der Spaß am Sport stand gleichfalls beim Schleifchenturnier im Vordergrund. In diesem Rahmen konnten Besucher gemeinsam mit Mitgliedern der Tennisgemeinschaft erste Wettkampferfahrung sammeln. Eine Vielzahl von Sachpreisen stand den Gewinnern in Aussicht. Den ersten Platz sicherte sich hier Jan Hoffmann. Insgesamt wurden fünf zweite Plätze vergeben.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Schläger in die Ecke gestellt und der Vorstand lud die Besucher zum Grillen mit Freibier ein. „Wir bedanken uns besonders bei den beiden Sponsoren, der Metzgerei Heilmann sowie der Bäckerei Grimminger“, wie der erste Vorsitzende Wolfgang Neudecker betonte. Jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018