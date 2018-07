Schüler machen Zirkus – Manege frei für Buntelli

Anzeige

Die Pausenhalle der Vogelstangschule war Schauplatz eines zauberhaft witzigen Zirkus-Musicals, in dem zahlreiche Akteure der Grundschule ihr Können unter Beweis stellten. „Der Tag, an dem der Zirkus verboten wurde“ lautete der Titel ihres Musicals unter der Regie von Anne Rohrbach. Akrobatik, Artistik und Clownerie trafen auf pfiffige Lieder und mitreißende Melodien. Die in eine flotte Dramaturgie gesetzte Kombination gab dem fast einstündigen Spektakel eine ganz besondere Note.

Jedes Jahr studiert Theaterpädagogin Rohrbach entweder ein Theaterstück oder ein Musical mit den Kindern ein. Das diesjährige Stück bot den Mitwirkenden vielfältige Gelegenheit, ihr Talent im schauspielerischen und artistischen Bereich zu präsentieren. Facettenreich und kreativ begeisterten die 19 Schüler aus den Klassen drei und vier ihr Publikum. Vor allem die vielen liebevollen Details, mit denen das Zirkusmusical ausgestaltet wurde, machten den Reiz aus. Bereits im Herbst vorigen Jahres hatten die Vorarbeiten für diese Aufführung begonnen. „Die Schüler waren sehr motiviert und bei den Proben der Theater-AG am Nachmittag immer gut vorbereitet“, erzählte Anne Rohrbach.

Es herrschte quirliges Leben auf der Bühne. Kleine Jongleure, Artisten, Einrad-Fahrer und tollpatschige Clowns in farbenfrohen Kostümen (Tatjana Lingenhöl) eroberten die Herzen der Zuschauer. Das bunte Allerlei, das mit viel Musik untermalt wurde, spielte sich in der Manege ab, die man geschickt an den Seiten mit bunten Tüchern angedeutet hatte (Künstler Alex Bär).