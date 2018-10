Rezitator Burghard Engel (r.) beim Frankreich-Abend. © kge

„Ach, die Sterne sind am schönsten in Paris“, so lautet der Name des literarischen Programmes von Rezitator Burkhard Engel, der kurze Texte deutscher Schriftsteller präsentierte, die Paris aus ihrer ganz eigenen Sicht schildern. Die Veranstaltung war gut besucht, um die 40 Besucher waren in die Stadtteilbibliothek Vogelstang gekommen. Organisator war der Bürgerverein, der sich seit über 40 Jahren für das Kulturprogramm im Stadtteil einsetzt.

Sofort verliebt

Der erste Eindruck von Paris, wie es Klaus Mann erlebt, ist zauberhaft. Außer der „absurden Großartigkeit des Eiffelturms“ gibt es zwar keine sensationellen Erlebnisse, trotzdem verliebt sich der Autor sofort in die Stadt. Kurt Tucholsky vergleicht Paris oft mit seiner Heimatstadt Berlin – Paris gewinnt immer. Das Erste, was auffällt: modische Frauen. Und alle sind nett zueinander. Die Leichtigkeit dominiert, von der Küche bis zum Meinungsaustausch. Außerdem ist man in Paris weniger gereizt. Eine possierliche Geschichte erzählt, wie Hunde und Katzen in Paris sich vertragen, da sie schon als Welpen miteinander im selben Körbchen liegen, während bei den Kollegen in Berlin Fauchen und Bellen üblich sind. Es geht hier nur vordergründig um Tiere, und Tucholsky schildert, wie im Nationalstaat Deutschland schon die Kinder gegen Frankreich aufgehetzt werden. „Die Schriftsteller, die ich für das Programm ausgewählt habe, schwimmen gegen den Strom der Zeit. Frankreich galt lange als Erbfeind Deutschlands, was schließlich in zwei Weltkriegen endete. Die Autoren beweisen mit ihren Beobachtungen Weitsicht“, sagte Burkhard Engel zu seinem Programm. Der promovierte Historiker gründete 1995 das Cantaton-Theater für musikalisch-literarische Aufführungen, 18 Bühnenprogramme umfasst das derzeitige Repertoire. Auf der Homepage des Rezitators findet sich ein Tourneeplan, hauptsächlich durch die Region. Wer beim Paris-Abend auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Heinrich Heine. Er meinte, dass die Franzosen die Freiheit so leidenschaftlich lieben wie eine „erwählte Braut“, die Deutschen dagegen wie eine „alte Großmutter“.

Und während die deutschen Frauen, sobald sie verheiratet sind, zur Tugendhaftigkeit übergehen, toben sich die französischen erst so richtig aus. Natürlich heimlich, denn der Schein muss gewahrt werden. Auch im Theater geht es turbulent zu, denn hier gibt es einen „Vorlacher“, der selbst beim schlechtesten Witz das Publikum mitreißt. Der Vorlacher wird übrigens auch oft vormittags gebucht: Bei Bestattungen ist er der „Vor-Heuler“. Kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018