So viele Teams wie nie zum Saisonstart

Die Tennisgemeinschaft Vogelstang hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich – in sportlicher wie auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Dieses positive Resümee zog der Erste Vorsitzende, Wolfgang Neudecker, bei der Jahreshauptversammlung. Erfreulich verlief auch die Mitgliederentwicklung. Es habe deutlich mehr Ein- als Austritte gegeben, so Neudecker, zudem sei der Verein schuldenfrei. Das neue Jugendkonzept geht auf, und in der neuen Saison 2018 tritt die TGV mit einer Rekordzahl an Mannschaften an.

Wie Sportwart Steffen Illbruck berichtete, konnten acht Erwachsenen- und drei Juniorenmannschaften gemeldet werden. Diese spielen teils in Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen. Hier konnten die Kontakte des im vergangenen Jahr neu gewonnenen Trainers, Lukas Schölch, genutzt werden. Wie Jugendwart Markus Frank bestätigte, stellt sich die Kooperation mit der Tennisschule Schölch als erfolgreich und zukunftsorientiert heraus. Schölch gestalte ein begeisterndes und dynamisches Training für die Jugendlichen. Die Ballschule für Kleinkinder sei im Sommer positiv aufgenommen worden.

Neues Logo kommt gut an

Um den Tennissport auch optisch noch mehr in den Vordergrund zu rücken, hat sich die TG ein neues Vereinslogo gegeben, das an diesem Abend präsentiert wurde. Lob und Anerkennung gingen an Vereinsmitglied Frank Schulze, der das Logo in seiner Werbeagentur gestaltet hatte. Der Zweite Vorsitzende, Matthias Schwarz, erinnerte an die Frühjahrs-Pflanzaktion zur Verschönerung der Anlage mit anschließendem Weißwurstfrühstück und eine Herbstwanderung in der Pfalz zum Abschluss der Saison.