Sommertagszug treibt Winter aus

Der Bürgerverein lädt am 24. März um 14 Uhr zu seinem traditionellen Sommertagszug. Zur Aufstellung treffen sich Klein und Groß vor dem Kinderhaus Dresdner Straße. Stecken und Brezeln (zusammen zwei Euro, Brezel ein Euro) werden dort ab 13.30 Uhr verkauft. Der Zug führt dann über die Dresdner und die Sachsenstraße, im Anschluss an die Winterverbrennung laden die Fördervereine der Kinderhäuser Dresdner Straße und Freiberger Ring zu Kaffee, Kuchen ud Kinderpunsch in die Freizeitstätte des Bürgervereins. Unterstützt wird der Sommertagszug von Kinderhäusern, Kindergärten, dem DRK Nord sowie von Polizei, Feuerwehr und dem Reiterverein, der auch die Winterpuppe gebastelt hat und mit Reitern und Pferden dabei ist. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019