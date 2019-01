Sorgen um Hallenbad und Schulen

Hallenbad Vogelstang, Geschwister-Scholl-Schulen, Verkehrsanbindung an die B 38, Verlauf der ICE Neubaustrecke, die Neuausstattung der Küche im Bürgersaal, die Sanierung des Stegs Geraer Ring zum Einkaufszentrum – dem Vorsitzenden des Bürgervereins Vogelstang, Gunter U. Heinrich, gehen die Themen nicht aus, wie er beim Neujahrsempfang im Bürgersaal auf der Vogelstang verdeutlichte. Darüber hinaus beklage er, dass diejenigen, die sich im Ehrenamt engagieren, immer älter werden. „Jüngerer Nachwuchs fehlt weithin“, so Heinrich.

Der Vorsitzende griff aus der Palette der stadtteilspezifischen Themen die Schulen und das Hallenbad heraus. Heinrich stellte fest: „1974 wurde das Hallenbad Vogelstang übergeben. Es war ein Geschenk an den jungen Stadtteil und seine Bewohner.“ Die derzeitige Diskussion um die Bäderlandschaft gäbe Anlass zur Sorge um die Zukunft des Bades auf der Vogelstang. Es gehe darum, es auch künftig als Zweckbad – keineswegs als Erlebnisbad – zu erhalten. „Das Hallenbad ist aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken, es trägt zur unverzichtbaren Lebensqualität für Jung und Alt bei und wird auch von den Schulen genutzt“, so der Vorsitzende.

„Für Stadtteil enorm wichtig“

Sorgen bereite ihm auch der Fortbestand der Geschwister-Scholl-Schulen. Seit mehr als 50 Jahren wohne die überwiegende Mehrzahl der Bewohner in dem jungen Stadtteil, der 1965 mit dem Bezug von 76 Wohnungen startete. Daraus habe sich relativ zügig ein durchaus attraktiver Stadtteil entwickelt. Heinrich erwarte von der Verwaltung eine klare Stellungnahme, dass die weiterführenden Schulen auf der Vogelstang erhalten bleiben: „Dieses Angebot ist für den Stadtteil enorm wichtig“, so der Bürgervereins-Vorsitzende.

Bürgermeister Lothar Quast (SPD) überbrachte die Neujahrswünsche des Oberbürgermeisters und der zahlreich anwesenden Mitglieder des Gemeinderates. Am Beispiel der Vogelstang könne man sehen, wie die damalige Wohnungsnot gelöst wurde. Ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, habe sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben, so Quast. Durch die Konversionsflächen, so der Bürgermeister, ergeben sich neue Chancen. So biete sich durch den Rückbau der B 38 die Möglichkeit, einen neuen Stadteingang zu schaffen und insbesondere den Lärm zu reduzieren. Quast betonte, dass die Vogelstang auch von Spinelli profitieren werde, weil die einmalige Möglichkeit für einen durchgehenden Grünzug geschaffen werde.

Der Oberbürgermeister habe zum Erhalt der Geschwister-Scholl- Schulen eine klare Aussage gemacht. Der Gemeinderat habe dem Neubau grundsätzlich zugestimmt. Beim Bäderkonzept bat Quast, die Ergebnisse der Gutachten abzuwarten. Wenn diese vorliegen würden, „werden wir darüber ergebnisoffen diskutieren“. Quast unterstrich, dass die Vogelstang als eine seit über 50 Jahren eng zusammenhaltende Gemeinschaft auch als Vorbild dienen könne. Die Wohnbebauung, das Wohnumfeld mit seinen großzügigen Grünflächen, die Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen, Ärztehaus und der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie ein Naherholungsgebiet würden auch heute noch jedem Vergleich standhalten, hatte Heinrich unterstrichen.

Der Bürgerchor des Bürgervereins unter der Leitung von Florian Moser untermalte den Empfang musikalisch mit Liedern wie „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren, da fängt dass Leben an“ oder der eigenen Hymne von der „Vogelstängler Luft“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019