Spannende Geschichten über Heimweh und Heldenmut

Grimmige Könige, spöttische Bauernburschen, fluchende Priester und boshafte Hexen – ganz schön turbulent ging es zu in den sonst eher beschaulichen Räumen der Stadtbibliothek Vogelstang. Dort fand nun der mittlerweile sechste Balladenabend mit Kai Rohlinger statt. Dieses Mal war das Programm einem einzelnen Dichter gewidmet: Theodor Fontane, dessen Geburtstag sich am 30. Dezember zum 200. Mal jährt. Dass seine Werke bis heute nichts von ihrer Kraft und Faszination verloren haben, merkten die mehr als 80 Besucher bald und ließen sich vom Heimweh des Archibald Douglas oder dem Heldenmut John Maynards beeindrucken.

Wie üblich unterstützte Kai Rohlinger seine Rezitationen mit passenden Requisiten; so verteilte er etwa als großmütiger „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ ein paar saftige Birnen an die Zuhörer in der ersten Reihe.

Den musikalischen Teil des Abends gestaltete das Multitalent Friedhelm Schneidewind auf verschiedenen Instrumenten. Dabei kamen neben diversen Flöten auch Gemshorn, Drehleier oder Zimbeln zum Einsatz. Die Stücke waren ebenso abwechslungsreich wie die Schauplätze der Balladen: Es erklangen traditionelle Weisen aus Skandinavien und Schottland sowie Lieder von Ludwig Senfl, Carl Friedrich Zelter und anderen Komponisten. Den musikalischen Höhepunkt bildete das frivole Schwelllied „Drunten in der grünen Au“, bei dem Schneidewind das Publikum erfolgreich zum Mitsingen einlud. Mit dem Balladenabend endete auch die Veranstaltungsreihe des Freundeskreises der Stadtbibliothek Vogelstang in diesem Jahr. red/scho

