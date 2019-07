Spende hilft Unfallopfer

Menschen aus elf verschiedenen Nationen haben beim Interkulturellen Frühstück anlässlich der 25. Kulturtage auf der Vogelstang sowohl ein kulinarisches als auch ein kulturelles Bürgerfest gefeiert. Über 200 Gäste und Aktive trafen sich bei internationalen und nationalen Spezialitäten, zudem gestalteten die Akteure ein Programm mit Tänzen und Klängen aus vielen Kontinenten. Die Ideengeberin und Organisatorin, Elsa Hennseler-Ette, die vom Verein „Das Arabische Haus“ tatkräftig unterstützt wurde, war glücklich über das gelungene Fest und freute sich über eine gut gefüllte Spendenbox.

Diese Spenden sollen nun ebenfalls eine internationale Verwendung finden. Eine 17-jährige bedürftige Rumänin hatte vor acht Wochen in ihrem Heimatland als Sozia einen Motorradunfall, bei dem sie schwerste Verletzungen davon trug. Um ihr die notwendige ärztliche Versorgung und Betreuung zu ermöglichen, werden die eingegangenen Spenden von 460 Euro durch Elsbeth Ruiner vom Rotary Club Mannheim Rhein-Neckar an die Mutter der Schwerverletzten übergeben. Diese Spende soll neben weiteren privaten Unterstützungsmaßnahmen dazu beitragen, die finanzielle Not der rumänischen Familie ein wenig zu lindern. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019