Spiel und Sport in grüner Hügellandschaft

Anzeige

Sax & Klee übernimmt den Grundausbau und die Geländemodellierung. „Wenn die hier weg sind, sind die Wege fertiggestellt“, informiert Dreher. Demnächst sollen die Gartenbauarbeiten ausgeschrieben werden. Zwar sei jeder Eingriff in den Boden eine Überraschung, wie Dreher berichtet – auch archäologische Funde wurden schon gemacht –, Altlasten habe man bisher aber noch keine gefunden. Was nicht direkt wieder verwertet werden kann, wird vor Ort recycelt. Erklärtes Ziel sei es laut MWSP, den anfallenden Aushub wieder auf dem Gelände zu verarbeiten.

Der Weg in den Park führt durch eine grüne Hügellandschaft hin zu einer umzäunten Multisportanlage, wo zukünftig Fußball, Hockey und Basketball gespielt werden kann. Daneben entsteht eine Skateplaza, wo auf ausdrücklichen Wunsch der Skaterszene Elemente für Kunststücke installiert werden. Dann öffnet sich das Gelände auf eine weitläufige Wiesenfläche und mündet an einem Wiesentheater, das als vertieftes Sitzrondell angelegt wird. Daneben entsteht ein sechs bis acht Meter hoher Kletterhügel, den es in dieser Form nach Angaben der MWSP-Planer in Deutschland wohl kein zweites Mal gibt.

Die MWSP wird im Rahmen der Bereitstellungs- und Entwicklungspflege noch zwei Jahre für den Unterhalt des Geländes zuständig sein. Danach gehen Verantwortung und Kosten für die Pflege der Grün- und Spielanlagen an den Fachbereich Grünflächen und Umwelt über.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.05.2018