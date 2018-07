Sportliche Erfolge – personelle Engpässe

Anzeige

„Ohne Sie geht es nicht!“ – mit diesem Appell war bereits in der Einladung ersichtlich, was auch bei der 50. Jahreshauptversammlung des SSV Vogelstang zum beherrschenden Thema wurde: Dem Verein mangelt es an Mitgliedern, die bereit sind, dauerhaft tragende Funktionen zu übernehmen. Bei der Wahl des Vorstands fanden sich für das Amt des 2. Vorsitzenden keine Kandidaten, auch ein Jugendvorstand war bis zur Hauptversammlung noch nicht gewählt.

Nun besteht der Vereinsvorstand aus lediglich zwei Personen: Christian Herfurth, 1. Vorsitzender, und Caroline Schaeuble, Vorstand Finanzen. Bei 570 Mitgliedern, von denen mehr als die Hälfte jünger als 18 Jahre sind (Stand 1. Januar 2018), eine Herkulesaufgabe – auch wenn der Verein über viele engagierte Mitglieder und Helfer verfügt. Dass dies eine belastende Situation ist, formulierte Herfurth sehr deutlich: Er erkläre sich zur Fortführung des Amtes bereit, aber nur unter der Voraussetzung, dass sich bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein vollständiger Vorstand bilde.

Vertretung neu geregelt

Dieser Situation ist auch die Satzungsänderung geschuldet, die jetzt beschlossen wurde: Demnach sind die Vorstandsmitglieder künftig einzeln – und nicht mehr nur zu zweit – vertretungsberechtigt. Herfurth zeigte sich mit dieser Lösung selbst nicht glücklich: „Ich will nicht machen, was ich will, sondern ich will gemeinsam mit anderen machen, was wir alle wollen.“