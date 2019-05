Stadt pflanzt Hecken für Vögel

Weil bei Rückbau- und Bodensanierungsarbeiten im Westen von Spinelli vom Staatlichen Hochbauamt Heidelberg im Auftrag der BImA auch Gehölze gerodet wurden, werden Feldgehölze und Strauchhecken als Ausgleich wieder angelegt. Das hat die Verwaltung in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage des Bezirksbeirats bekannt gegeben.

Das Gremium hatte wissen wollen, um welche Landschaftsarbeiten es sich im Grünzug hinter der Wetterstation handle. Die gerodeten Gehölze seien für gebüschbrütende Vögel ein wichtiger Lebensraum, so führt die Verwaltung aus. Daher seien Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle im Zuge der artenschutzrechtlichen Genehmigung in der näheren Umgebung durch die höhere Naturschutzbehörde angeordnet worden. Neben aufwertenden landschaftspflegerischen Maßnahmen im Bürgerpark und in der Feudenheimer Au müssten südlich und nordöstlich der Vogelstangseen weitere Feldgehölze und Strauchhecken sowie Ackerbrachen und artenreiches Extensivgründland angelegt und auch dauerhaft gepflegt werden. Hinzu kommen laut Stadt hier auch noch Gestrüppwälle sowie Reisighaufen. scho

