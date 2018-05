Stück über Unterdrückung und Courage

Anzeige

Häufige Kulissenwechsel

In der sich aus mehreren Ebenen zusammensetzenden Handlung, die einen häufigen Kulissenwechsel verlangte, traten nicht bloß Menschen auf, sondern auch ein sprechender Kater, verkörpert von Schauspielerin Leonie Schneider – ein faules Kätzchen, das die menschliche Schwäche der politischen Bequemlichkeit unterschwellig zum Ausdruck brachte. „Wenn du’s warm und weich hast, tust du am klügsten, wenn du vor dich hin döst und schweigst“, erklärte der Kater auf einem Sessel liegend.

In einem solchen Moment fallen dem Zuschauer die Frankfurter Auschwitzprozesse Mitte der 1960er Jahre oder der geflohene Schreibtischtäter Adolf Eichmann ein: Als etliche Angeklagte aus dem Dritten Reich behaupteten, lediglich dienstliche Anweisungen von oben ausgeführt zu haben, wodurch der Mord an Millionen von Juden und Andersdenkenden erst möglich geworden war. Bis schließlich der fremde Held Lanzelot, gespielt von Rebecca Sauter, erscheint und die wütend brüllende Bestie, dargestellt von Emre Tekelioglu mit Hitler-Bärtchen und in einem schwarzen Trenchcoat, zum Zweikampf herausfordert.

Durch nuanciert angesteuerte Scheinwerfer erschufen die Veranstaltungstechniker ein expressionistisches Spiel mit Licht und Schatten. „Mir gefällt am Theaterspiel das Improvisieren“, erzählte hinterher Natalie Hupka, die in der Nebenrolle der Jungfrau Elsa zu erleben war. „Wir haben das ganze Schuljahr lang das Stück geprobt. Nachmittags. Und in den vergangenen Wochen sogar an den Wochenenden“, erläuterte die 18-Jährige, die jetzt das Abitur ablegen wird.

