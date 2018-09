Tüftler grübeln nachts über Entwürfe

Pfeilschnell rasen die elektronischen Modellmotorboote über die Wasseroberfläche, die eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen können, und schlagen wendige Kurven. Im Gegenzug tuckern die Dampfschiffe gemächlich über das stehende Gewässer, darunter ein Modellboot mit kleinem silbernem Würfellautsprecher an Bord, aus dem schwungvolle Big-Band-Musik erklingt, gesteuert von Besitzer Klaus Berberich. „Wir fahren alles außer Verbrennungsmotoren, weil die wegen Lärmbelästigung verboten sind“, erklärt Erster Vorsitzender Gerd Schmitt.

Auf dem Oberen Vogelstangsee veranstaltet die Modellsportgruppe Vogelstang (MSG) wieder ein Schaufahren. Aber was macht für Gerd Schmitt, der seit letztem Frühjahr neuer Erster Vorsitzender ist, den Reiz der Modellbootkunst aus? „Das Bauen und Basteln, die Gemeinschaft und der Austausch“, erklärt der 53-Jährige, der mit einem riesigen grauen Bismarck-Kriegsschiff und einem U-Boot U47 der Marken Graupner und Robbe teilnimmt. Außerdem können solche technischen Miniaturen den Anstoß geben, sich mit den historischen Hintergründen der dargestellten Schiffe genauer zu beschäftigen, zum Beispiel in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. „Die Bismarck ist im Mai 1941 versenkt worden“, erläutert Schmitt. Er arbeitet beruflich als Reparaturschlosser bei John Deere und wohnt seit fünf Jahren auf der Vogelstang. „Während eines Spaziergangs am Vogelstangsee habe ich die Modellsportgruppe zufällig kennengelernt und bin mit ihnen ins Gespräch gekommen“.

Plötzlich ertönt ein Knall. Zwei umherflitzende Modellboote sind versehentlich miteinander kollidiert. Da der Obere Vogelstangsee lediglich 80 Zentimetern tief ist, können die Modellfahrer zu Fuß durch das Gewässer waten, um havarierte Boote wiederherzustellen. Für heitere Aufmerksamkeit, vor allem unter den weiblichen Zuschauern, sorgt Mitglied Günther Konzelmann, der ein hölzernes Ruderboot mit drei drolligen Teddybären über den See paddeln lässt, wobei der rudernde Teddybär einen hellblauen Schlafanzug trägt. Die Modellsportgruppe zählt aktuell 42 Mitglieder. Regelmäßig veranstaltet man ein Schaufahren, um sich außenwirksam in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Aufgrund einer Initiative durch die Modellsportgruppe verfügt der Obere Vogelstangsee an jener Uferstelle, an der sich die Modellbaufreunde treffen, über einen stabilen Steg aus Metallgittern. „Solange der See nicht zugefroren ist, fahren wir auch im Winter“, erzählt Gerd Schmitt. Im vergangenen Mai fand in der südhessischen Gemeinde Biblis im Kreis Bergstraße die Weltmeisterschaft im ferngesteuerten Segeln statt. Schmitt war dort, „aber nur zum Schauen“, wie er betont. Am Vogelstangsee darf der Verein keine Regatta austragen, wie noch zu früheren Zeiten, dafür vergebe die Stadt keine Genehmigung mehr. Es fehlt an der notwendigen Infrastruktur in Form von Toiletten und Zufahrten für die Besucher. „Die Vereinsarbeit wird durch solche Auflagen unnötig erschwert“, bedauert der Vorsitzende. Als leidenschaftlicher Modellbauer liegt auch er manchmal nachts wach im Bett und grübelt über eigens gezeichnete Entwürfe nach.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018