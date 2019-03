Turnier der Volleyballerinnen

Die Volleyball-Abteilung des SSV Vogelstang hat am 30. März die Volleyball-Elite der weiblichen U16-Teams zu Gast. Von 11 bis etwa 17 Uhr (Siegerehrung) treten die Mannschaften aus Württemberg (Allianz MTV Stuttgart, SV Ochsenhausen) aus Südbaden (VC Offenburg, SV Kirchzarten) und aus Nordbaden (TV Brötzingen) auf der Vogelstang an. SSV Volleyball konnte sich mit seiner Mannschaft ebenfalls qualifizieren. Austragungsort ist die Sporthalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums am Ende der Pommernstraße. Ab 11 Uhr beginnen dort die Platzierungsspiele in zwei Gruppen, Gäste sind willkommen, für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Turniersiegerinnen vertreten Baden-Württemberg dann bei den Deutschen Meisterschaften. scho

