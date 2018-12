Unterricht in Seemannskultur

„Rücken Sie ruhig etwas näher aneinander, dann wird es gemütlicher untereinander. Seien Sie auch recht nett zueinander“, begrüßte Veranstalterin Helga Enger, die Erste Vorsitzende des Vereins für Kranken- und Altenpflege (KAV), die Besucher mit einem Gedicht. Nach zwei Auftritten in den Jahren 2015 und 2016 kehrte der Shanty-Chor „Neckarmöwen“ des GV Aurelia zurück, um auf Einladung des Altenpflegevereins im Bürgersaal auf der Vogelstang musikalisch den Jahresausklang des KAV zu gestalten.

Es geht auch ohne Dirigenten

Innerhalb des Shanty-Chors „Neckarmöwen“ pflegen die Sängerinnen und Sänger ein hierarchieloses Miteinander, weshalb das sich blind verstehende Ensemble auf einen Dirigenten verzichtet. Waren gestandene Seemannschöre noch vor einigen Jahrzehnten eine rein konservative Männerdomäne, dürfen im Shanty-Chor „Neckarmöwen“, der im Stadtteil Neckarstadt beheimatet ist, sogar Sängerinnen mitsingen. „Wir hoffen, dass wir Ihren Nerv treffen“, erklärte Sänger Michael Jaletzky, der als Moderator durch das Konzert führte. „Es regnet zwar draußen, das Dach ist aber dicht, machen Sie sich also keine Sorgen“, beruhigte Moderator Jaletzky.

Im Bürgersaal Vogelstang stimmte der Chor die Matrosenlieder „Finster ist die Nacht (In Hamburg wohnt ein blondes Kind)“, „Wolken, Wind und Wogen“ und „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“ an. Doch zuvor schmetterten die Sängerinnen und Sänger ihre Erkennungsmelodie, das urige „Neckarmöwenlied“ – eine echte Lokalhymne.

Zwischendurch bedankte sich Gunter U. Heinrich, der Erste Vorsitzende des Bürgervereins, für das Engagement und die gute Zusammenarbeit beim KAV. „Wir gehen mit Ihnen auf See, dafür müssen Sie Unterricht nehmen“, schilderte der singende Moderator Michael Jaletzky der Besucherschaft, unter der sich wieder Bewohner des benachbarten Awo-Pflegeheims Fritz-Esser-Haus befanden. Wer zur See fahre, der müsse aus besonderem Holz geschnitzt sein. In diesem Zusammenhang intonierte das launige Ensemble, das aktuell sein 20-jähriges Bestehen feiert, das Lied „Hafenunterricht“, das von einer staubigen Bootsregatta ohne Wasser erzählt. Das Publikum klatschte dazu im Rhythmus mit.

In ihren Stücken besingen die Neckarmöwen das Fernweh, Seepiraten, Barkassen, fremdländische Geishas und die Waterkant. „Wenn man auf Reise geht, lässt man seine Heimat ja kurz mal im Stich“, so Moderator Jaletzky. Doch umso mehr freue man sich bei der Heimkehr über das „Mannheim“-Ortsschild.

Wartende Braut

Wird die auf dem Festland zurückgelassene Braut auf mich warten? Solche Gedanken greift das Lied „Finster ist die Nacht“ auf. Was macht der Seemann auf dem Schiff, wenn Flaute ist? Dann wird er brummig, muss die Antwort heißen. „Wir sind in der fünften Jahreszeit, da kann man sich schon mal mit einem Ahoi einstimmen“, befand Jaletzky in Bezug auf die gestartete Fastnachtssaison.

„Es gibt einige, die an Heiligabend im Dienst sind, bei der Caritas, beim Roten Kreuz oder die Taxi- und Busfahrer“, erklärte Jaletzky. Diesen berufstätigen Helden des Alltags widmete der Chor die Nummer „Heilige Nacht im Hafen“.

Mittwoch, 19.12.2018