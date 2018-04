„Verkaufe nur, was mir selbst schmeckt“

Anzeige

Anton Mai ist voller Tatendrang. An diesem Freitag steht er zum ersten Mal mit seinem Verkaufswagen auf dem Wochenmarkt im Stadtteil Vogelstang. „Noch wissen viele nicht, dass ich vor Ort bin“, erklärt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Das solle sich schnell ändern. 90 Artikel habe er in seinem Angebot. „Alles original Schwarzwälder Spezialitäten und top frisch“, wie er verrät.

Handwerk aus Familientradition

Eine gute Verarbeitung sei ebenso wichtig wie die Herkunft der Schinken- und Fleischsorten. Anton Mai baut auf Familientradition. Schon der Vater seines Urgroßvaters habe das Handwerk gelernt und an die nachfolgende Generation weitergegeben. Sein Dorf Bosingen sei bekannt für Speck- und Wurstrezepte. „Sogar die Narrenzunft verteilt dort Speck bei ihren Veranstaltungen“, wie er betont. Er selbst sei als Vierjähriger bereits mit auf den Markt gefahren. „Meine Mutter macht das mit ihren 87 Jahren immer noch.“ Der Metzger schwört auf seinen Schwarzwälder Schinken in Meersalz. „Das Schweinefleisch stammt aus der Region und kommt eben nicht aus Norddeutschland oder Holland“, versichert Mai. Die eigenen Fleischsalate und Räucherwürste seien auch beliebt. „Was mir selbst nicht schmeckt, verkaufe ich auch nicht“, erklärt der Metzger.

Anton Mai glaubt fest daran, dass die Wochenmärkte auch weiterhin Bestand haben. „Die Leute legen wieder mehr Wert auf Qualität“, sagt der Metzger. Er selbst stellt seinen Wagen trotzdem erst einmal nur am Freitag am Freiberger Ring auf. Wenn es gut laufe, „komme ich auch am Mittwoch.“ Zudem sei er jeden Donnerstag und Samstag auf dem Mannheimer Hauptmarkt in G 1 präsent. jba