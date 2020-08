Viel mehr als Kranken- und Altenpflege

Am 22. November 1972 gründete eine Gruppe engagierter und sozialdenkender Menschen den Verein für Kranken- und Altenpflege (KAV). Sein Ziel: die Versorgung kranker, alter und hilfsbedürftiger Menschen auf der noch jungen Vogelstang. Die Initiative hierzu ging von der katholischen Gemeinde Zwölf Apostel unter dem damaligen Stadtpfarrer Horst Schroff und dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Herbert Böhme aus. Jetzt, nach 48 Jahren, löst sich der Verein zum Jahresende auf – der Vorstand ist, so bekennt er selbst, überaltert, Nachfolger hat man trotz intensiver Suche nicht gefunden.

Schwestern zu Fuß

Bei der Vereinssatzung lehnten sich die Gründer an die Caritas-Satzung an. Ab 1976 übernahm Helga Enger (Bild) die Geschäfte des KAV, dessen Vorsitz sie bis zum heutigen Tage innehat. Da im Gründungsjahr noch keine Sozialstation im Stadtteil existierte, versorgten ehrenamtliche KAV-Krankenschwestern und Zivildienstleistende Hilfsbedürftige, ganze Familien engagierten sich dabei. Die Helfer waren zuerst zu Fuß, dann mit von Spenden gekauften Rädern und später mit einem Auto unterwegs – eine der Schwestern hatte für den Wagen gespendet.

Der Verein stieß auf großes Interesse unter den Stadtteil-Bewohnern, bereits nach einem Jahr zählte er 300 Mitglieder. Den chronischen Geldmangel dieser frühen Jahre linderten Spender und Sponsoren. Neben Mannheimer Unternehmen, Banken, Vereinen und Privatpersonen trug sich damals sogar der amtierende bayerische Ministerpräsident Franz Joseph Strauß in die lange Liste der Spender ein. Auch die Käfertaler Löwenjäger trugen von 1975 bis 1991 jährlich mit zwei Benefiz-Prunksitzungen auf der Vogelstang zu den Vereinseinnahmen bei. Nach Kritik aus der Gemeinde sei allerdings das Aus für die Sitzungen gekommen, vermerkt die Vereinschronik. Eine „bittere Pille“ für den KAV, schließlich fehlten so jährlich rund 5000 Euro in der Kasse.

1991 waren etwa 600 Mitglieder im Verein registriert. Ab 1990 übernahm die neu gegründete Katholische Sozialstation die Versorgung der Bedürftigen, die ehrenamtlichen KAV-Schwestern zogen sich daraufhin zurück. Als sich 1992 Vereinsvorstand und Gemeinde nicht einig werden konnten über einen Beitrag zur Finanzierung von Umbauten in der Kirche und Helga Enger diesen als „nicht satzungskonform“ ablehnte, traten rund 80 Gemeindemitglieder aus dem Verein aus. Die KAV steuerte dann doch 90 000 Mark (45 000 Euro) für den Einbau einer behindertengerechten Toilette sowie einer Rollstuhl-Rampe bei.

Die Satzung wurde daraufhin neu überarbeitet – mit dem Schwerpunkt auf Eigenständigkeit. Zur Absicherung des Vereinsvermögens gründete Helga Enger die KAV Stiftung, ihr Ertrag unterstützte seither mit etwa 5000 bis 6000 Euro die Finanzen.

Neben der Krankenversorgung engagierte sich der KAV in vielfältiger Weise im Stadtteil. Zu nennen wären hier etwa die Körbchen-Aktion zu Erntedank für Patienten, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnten, Seminare für pflegende Angehörige und für Eltern und Angehörige von Suchtkranken oder die Betreuung und Beratung der Mitglieder während der wöchentlichen Bürostunden.

Der Verein leistete darüber hinaus auch Hilfestellung beim Beschaffen von preisgünstigen Senioren-Wohnungen oder Plätzen im Fritz-Esser-Haus, man half Menschen beim Einkauf oder der Essensversorgung oder richtete Treffs für Trauernde ein. Vieles, was die Vorsitzende und ihr Team auf dieser eindrucksvollen Liste der Aktivitäten auf die Beine stellten, wäre hier noch zu nennen, zum Beispiel die bunten Nachmittage im Bürgersaal mit namhaften Künstlern aus der Region wie Elsbeth Janda, Joy Fleming oder Joana, die Urlaubs-und Informationsreisen, die Kegel-Gruppe, der Tanzkreis und Etliches mehr.

Vermögen geht an Heimbewohner

Rund 400 Mitglieder hat der Verein derzeit noch, doch der Vorstand ist, so stellt er selbst fest, überaltert, Nachfolger standen nicht bereit. Und obwohl die Kassenlage gut ist, beschloss man, dass das gesamte Vermögen den Heimbewohnern des Fritz-Esser-Hauses zugutekommen soll. Zwei Mitgliederversammlungen mit anschließender notarieller Beglaubigung ebneten den Weg dahin, und das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Registergericht Mannheim stimmten zu. Das Vermögen des KAV wird direkt übermittelt, das Stiftungsvermögen auf zehn Jahre verteilt ausgezahlt.

Eigentlich hatte der stets rührige Verein einen würdigen im Bürgersaal feiern wollen, doch die Pandemie machte diesen Wunsch zunichte. (Bild: privat)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020