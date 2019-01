Viele Wünsche erfüllen sich

Mit 3740 Euro unterstützt der Verein „Allianz für die Jugend e.V.“ die Inklusions-Klasse 2a der Vogelstang Grundschule, wo Kinder mit und ohne Handicap beschult werden. Eine Mutter hatte von der Möglichkeit erfahren, sich um eine finanzielle Förderung bei dem Verein zu bewerben. Ideen gab es viele: Ein Basketballkorb, der höhenverstellbar ist, so dass künftig alle Kinder auf dem Schulhof Basketball spielen können, Bänkchen für den Stuhlkreis, so dass dieser stehen bleiben kann, ein Klassenausflug in den Zoo, am liebsten mit einem Bus, der die Klasse bringt und holt. Die Augen der Kinder leuchteten, als sie erfuhren, dass dann der „Allianz für die Jugend“ nicht einer, sondern alle Wünsche erfüllt werden. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019