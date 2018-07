Vier Bands im Jugendhaus

Anzeige

Am Freitag, 20. Juli, laden „For The Youth Concerts“ zusammen mit dem Team vom „Fallen Fortress Open Air“ zur Fallen Fortress Warm Up Show im Jugendhaus Vogelstang. Mit Bands aus Deutschland, Großbritannien und Schweden läuten die Organisatoren die letzten Wochen vor ihrem großen Festival am 1.Septemmber, dann in Bad Dürkheim, ein. Im Jugendhaus wird es mit Napoleon, Awake The Dreamer, Heartdown und Impale laut und technisch anspruchsvoll. Wie immer ist das Konzert von Jugendlichen organisiert und getragen, unterstützt vom Team des Jugendhauses Vogelstang. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. red