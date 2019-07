Voltigieren in Vollendung

Hannah ist noch ganz begeistert. Gerade hat die Siebenjährige beim Voltigieren einen Damensitz als Kunststück vorgeführt. „Da muss man viel üben. Aber es macht ja auch Spaß“, meint die junge Dame, die am Tag der Offenen Tür beim Reiterverein Vogelstang/Wallstadt in der Gruppe Voltigieren sich als Papagei verkleidet hatte.

Aber jetzt musste sie sich über eine Portion Pommes hermachen, denn nach getaner Arbeit hatTE auch eine der jüngsten Teilnehmerinnen Hunger. Und was an diesem Tag mindestens genauso wichtig war, war das Trinken. Denn die Temperaturen stiegen und stiegen. Das machte selbst den Pferden zu schaffen. Daher wurde der Platz zunächst einmal richtig gewässert, was den Kindern ebenfalls viel Spaß bereitete, denn die stellten sich unter die Beregnungsanlage und ließen sich von oben bewässern.

Auf der Anlage des Reitvereins Vogelstang/Wallstadt geht es sehr familiär zu. „Genau das ist der Grund, warum wir hier mitmachen. Hier kennt jeder jeden. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig“, meinte eine Mutter. Dass dahinter auch ein gewisser Ehrgeiz steckt, wurde an diesem Tag ebenfalls deutlich, denn die gezeigten Vorführungen enthielten auch Leistungen, die sich sehen lassen konnten. Da entführte das Showteam Allegria mit Reiterin Kathie Field erst einmal in Mittelalter. Schon damals bereiteten Reiterspiele viel Vergnügen – das gilt bis heute uneingeschränkt weiter. Zu Pferde wurden Ringe aufgespießt, Bälle in Körben versenkt oder Dosen mit einem Schwert von einer Kante geschlagen. Jeder Treffer wurde von den Zuschauern begeistert beklatscht. Zum Höhepunkt schlug Kathie mit dem Schwert eine Dose vom Kopf von Peter Fritz vom Bodenpersonal der Showgruppe Allegria. „Da muss man viel Vertrauen zueinander haben und sich schon lange kennen“,sagte Fritz lachend.

Ab in den Dschungel

Die jüngsten Kinder entführten beim Voltigieren in den Dschungel. Sie zeigten ansprechende sportliche Leistungen auf den an der Longe geführten Pferden. Für viel Spaß bei Mensch und Pferd sorgte die Vorführung der beiden Shetlandponys Hanna und Hilde, wobei insbesondere Hilde bewies, dass sie einen ganz eigenen Kopf hat und nicht unbedingt macht, was derjenige, der die Zügel hält, von ihr verlangt.

Spannend war der Ritt durch spanische Wälder und Wüsten. Die herausgeputzten Pferde zeigten Eleganz in Vollendung. Nach Ägypten entführte die Volti-E Gruppe. Nach einer kurzen Verschnaufpause für Mensch und Tier ging es weiter mit einer Vorführung der Jüngsten, ehe die Krümel eine Steckenpferdquadrille aus Schweden zeigten. Über Indien reiste man im Programm zu einer Feuershow in die Hölle. Dass sich zum Schluss der Show Kinder wie Zuschauer himmlisch fühlten, beweist den gelungenen Auftritt. has

