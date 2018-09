Vom tiefen Schmerz der Liebe

Nach der Sommerpause ist der ökumenische Club 60 voller Elan und mit gut gefülltem Veranstaltungskalender in die zweite Jahreshälfte gestartet. So gab es bereits am 11. September einen Vortrag über Zuwanderung nach Mannheim. Als nächstes steht am 25. September der Besuch des Schlosses Herrnsheim auf dem Programm. Der Vorort von Worms beherbergt ein wunderschönes Schloss im Empire-Stil mit englischem Garten. Treffpunkt zur Besichtigung ist um 14 Uhr vor dem Evangelischen Gemeindezentrum, Eberswalder Weg 49-51. Die Führung kostet 6 Euro pro Person.

Ausstellung zu Valentinian I.

Am 9. Oktober geht es um die Ökumene mit Pfarrer Bernd Brucksch und Pastoralreferent Richard Link (Katholische Seelsorgeeinheit Maria Magdalena) um „Gemeinsamkeiten und Unterschiede“. Die beiden Geistlichen informieren die Teilnehmer über die jeweilige liturgische Form und Tradtition. Treff ist um 15 Uhr im Gemeindezentrum, Eberswalder Weg.

Am 23. Oktober ist Besuch der Ausstellung „Kaiser Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike“ im Historischen Landesmuseum der Pfalz in Speyer. Valentinian regierte als römischer Kaiser von 364 bis 378 vorwiegend von Trier aus. Das von ihm erbaute Kastell „Alta Ripa“ (das heutig Altrip) sollte die damals gegenüberliegende Neckarmündung kontrollieren und vor den Barbaren schützen. Der Eintritt kostet 5 Euro, die Anfahrt erfolgt mit dem PKW, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Evangelischen Gemeindezentrum.

Um das Thema „Liebe“ dreht sich am 6. November ein Vortrag von Marcus Held. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz geht der Frage auf den Grund, warum Liebe weh tut. Er analysiert die Veränderungen in der Auffassung und Bedeutung von Liebe im Lauf der Spätmoderne und ihre Folgen für den heutigen Alltag. Am 20. November geht es zu Kartoffel-Kuhn nach Frankental. Hier befindet sich die modernste Kartoffelabfüllanlage Europas. Josef Michels wird darüber einen Vortrag halten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten bis spätestens 9. November bei Elsa Hennseler-Etté (Tel. 0621/7 14 01 19).

Am 4. Dezember steht der Besuch der neuen Kunsthalle auf dem Programm. Geplant ist die Teilnahme an einer anderthalbstündigen Führung durch das Haus und seine modernen Ausstellungsräume. Die Kosten mit Führung betragen 10 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Eingang der Kunsthallte, Friedrichsplatz 4.

Den Jahresabschluss feiert der Club 60 traditionell im Rahmen einer Weihnachtsfeier mit Pfarrer Bernd Brucksch. Jeder darf etwas Selbstgebackenes mitbringen. Beginn ist um 15 Uhr. dir

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018