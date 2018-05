Von Kiesgrube zum Naturidyll

Anzeige

Baden wird nur geduldet

Der untere See dagegen ist ganze 17 Meter tief und wurde erst Mitte der 80er Jahre am Ufer Richtung Wallstadt mit Sand aufgeschüttet und zum Baden freigegeben. „Aber Vorsicht, Baden ist nur geduldet, nicht gestattet. Hierzu bräuchte man eine Badeaufsicht“, so der Kommentator. Die Filmemacher interviewten unter anderen den Ornithologen Matthias Schulz, von dem man erfuhr, dass erstaunlich viele Vogelarten am See zu finden sind, sogar Eisvögel. Auch über die Modellbaugruppe um Gerd Schmitt, die seit 1977 ihre Bötchen auf dem Oberen See fahren lässt, wurde berichtet.

Der Fischereiaufseher Bernd Löchner lobte den Fischreichtum, äußerte jedoch auch Kritik: „Leider wird rund um den See zu viel Müll liegengelassen.“ Im Sommer kommt die Müllabfuhr übrigens täglich an den See. Auch Aktionen wie der Sponsorenlauf des Scholl-Gymnasiums im Herbst oder der Glühweinspaziergang der Aktion Sorgentopf waren Themen des Films. Zum Schluss spielte eine Gruppe Jugendlicher Eishockey auf dem zugefrorenen See, ein seltenes Bild. „Es war ein Riesenprojekt, in das wir viel Arbeit reingesteckt haben“, sagte Robert Zivkovic nach der Vorführung, und Teamkollege Silas Pickford fügte hinzu: „Ein Jahr lang Interviewen, Filmen, Schneiden und Jahreszeiten festhalten.“ Nach der Vorführung gab es auf dem Schulflur noch ein kleines Konzert der Schulband des Gymnasiums. Kge

