Von Skat über Uno bis Kniffel

Zu unterschiedlichen Gesellschaftsspielen laden die Freunde des Spieleabends im Bürgerverein am 26. Juli, ab 19 Uhr in die Freizeitstätte des Bürgervereins am Markt (Freiberger Ring 12) ein. Neben einer Skatrunde, die nach der internationalen Skatwettspielordnung gespielt wird, gibt es auch viele weitere Gesellschaftsspiele im Angebot.

Mitspieler dürfen gerne ebenfalls ihr eigenes Lieblingsspiel mitbringen und jederzeit ohne vorherige Anmeldung und kostenlos dazustoßen. Die Skatrunde im Bürgerverein hatte nach 24 Spieltagen bereits insgesamt 537 Teilnehmer. Mehr Informationen gibt es unter Tel. 0621/79 35 87. val

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019