Vortrag über Wasserkraft

Brasilien ist ein Land der Wasserkraftwerke, und eines der interessantesten davon ist das Itaipu Binacional im Bundesstaat Parana, das an der Grenze zu Panama liegt. Der Club 60 hat in Heinz Herrmann einen kompetenten Experten gewonnen, der am 26. Februar um 15 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum (Fürstenwalder Weg 2-4) über das Thema referiert. Herrmann war fünf Jahre bei einem Wasserkraft-Unternehmen in Brasilien tätig.

Das Itaipu Binacional hat 20 Turbinen und Generatoren und liefert 14 000 Megawatt Strom, es ist damit leistungsmäßig das größte Wasserkraftwerk der Welt. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019