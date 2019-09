Vortragsreihe über das Alter

„Nichts vergessen“ – so lautet der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe mit dem Blick auf das Alter, die die Evangelische Vogelstang-Gemeinde und die Stiftung Jubilate im Gemeindezentrum im Eberswalder Weg anbieten. Los geht es am Dienstag, 24. September, von 16.45 bis 19 Uhr. Dabei werden häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe thematisiert, Referentinnen sind Jessika Tirandazi, die Leiterin der Abteilung Gesundheit und Alter im Diakonischen Werk Mannheim, und Heike Becker vom Qualitätsmanagement der Sozialstation Diakonisches Werk.

Am Freitag, 27. September, 16.45 bis 19 Uhr geht es um den digitalen Nachlass unter dem Titel „Online-Erben leicht gemacht“, es spricht Maren Jeschonek von der Verbraucherzentrale. Das Thema Bestattung steht am Dienstag 1. Oktober, 16.45 bis 19 Uhr auf dem Programm, Referent ist Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale. Am Dienstag, 8. Oktober, ebenfalls von 16.45 bis 19 Uhr lädt die Gemeinde zum Talk zum Thema Alter und Lebensende ein. Gäste sind Monsignore Horst Schroff, Elfi Claus, Eberhard Merz und Christiane Starke, es moderiert Pfarrerin Karin Lackus vom Diakonissenkrankenhaus. scho

