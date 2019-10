Vorverkauf für das Silvesterkonzert

Der Kartenvorverkauf ist ab sofort eröffnet: Am 31. Dezember um 21.30 Uhr findet im evangelischen Gemeindezentrum zum ersten Mal ein festliches Orchesterkonzert zum Jahresausklang statt. Das Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Sebastian Osswald spielt ein Programm mit den schönsten Melodien der Klassik: Bachs „Air“ aus der Orchestersuite Nr. 3 oder Marcellos berühmtes Oboenkonzert in d-Moll werden genauso zu hören sein wie Mozarts „Kleine Nachtmusik“, Beethovens „Ode an die Freude“ oder Elgars „Pomp and Circumstance“. Den Vokalpart übernimmt das eigens für dieses Konzert ins Leben gerufene Silvester-Vokalensemble. Karten zu 13 Euro gibt es im Pfarrbüro (Tel. 0621/70 40 11) oder per E-Mail an info@kirchenmusik-vogelstang.de. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019