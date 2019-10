Weihnachtschor zum Mitsingen

An vier Abenden im Advent werden alte und neue Weihnachtslieder gesungen und geprobt und dann in der Christmette an Heiligabend aufgeführt: Dazu lädt der Weihnacht-Chor auf der Vogelstang ein. Unter Leitung von Kantor Sebastian Osswald trifft sich der Projektchor an den vier Donnerstagen im Advent (28. November, 5., 12. und 19. Dezember) um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum (Eberswalder Weg 49) und singt weihnachtliche Chorstücke, die an Heiligabend aufgeführt werden. Diese sind eher einfach, man muss kein Chor-Profi sein um mitzusingen. Anmeldung unter Tel. 0621/704011 oder per Mail unter info@kirchenmusik-vogelstang.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019