Wichtiger Ansprechpartner auch in Corona-Zeiten

Bis 2020 gehörten über 1000 Familien zum Bürgerverein Vogelstang. Für den Vorsitzenden Gunter U. Heinrich (Bild) ist das „ein Zeichen für die Attraktivität des Bürgervereins“: Auch in Corona-Zeiten, in der das städtische Leben gleichsam gelähmt war, sei der Verein für die Bürger wichtiger Ansprechpartner. So treffe er sich beispielsweise regelmäßig mit Bürgern zum Gespräch im Einkaufscenter Vogelstang.

Der am 30 August 1966 gegründete Bürgerverein – Heinrich ist seitdem im Vorstand und seit 1983 Vorsitzender – sei immer ein wichtiger Vermittler gewesen, etwa bei den verschiedenen Zuzugswellen vor Ort, ob Aussiedler aus Polen und Oberschlesien oder Russlanddeutsche. Auf der Vogelstang habe es nicht so eine „Ghettobildung“ gegeben wie andernorts. Aktuelle Themen derzeit seien der Zuzug von Arabern und die Altersstruktur im Stadtteil. Der Bürgerverein setze sich ein für ein bezahlbares Betreutes Wohnen auf der Vogelstang, den Erhalt des Hallenbades, die Verkehrsplanung im Stadtteil und nicht zuletzt für die Umbenennung der Grundschule nach dem Gründervater der Vogelstang, Ludwig Ratzel. Ein wichtiges Organ des Bürgervereins ist das „Vogelstang Echo“. Am 1. Oktober 1968 erschien die erste Ausgabe. Selbst während der Pandemie habe es eine Ausgabe, gegeben. „Veranstaltungen, auf denen man sich begegnen kann, sind im Moment nicht möglich.“

Was fehle, sei „Planungssicherheit“ für den Verein, so der Vorsitzende. Alle geplanten Veranstaltungen seien abgesagt. Nicht nur sozial sei dies ein Verlust für die Menschen im Stadtteil, die Absagen treffen Vereine auch wirtschaftlich schwer. Neben den Mitgliederbeiträgen und Spenden seien Veranstaltung, wie das Stadtteilfest, der Weihnachtsmarkt, der Kurpfälzer Abend oder die Senioren-Weihnacht wichtige Einnahmequellen für teilnehmende Vereine und Einrichtungen.

Eine große Rolle für den Bürgerverein spielt die Freizeitstätte – die Einrichtung der Stadt wird ehrenamtlich vom Bürgerverein betrieben. Heinrich wies auf die Ausfälle jeden Monat hin. Die Vorauszahlungen für Heizung, Wasser Licht müsse der Bürgerverein ja erst mal reinbringen. Eine Vermietung für größere Veranstaltungen oder Familienfeiern ist derzeit nicht möglich. Selbst für die dem Verein angeschlossenen Abteilungen wie Bürgerchor, Skatclub oder Modellbauer seien Treffen entweder nicht oder nur mit hohem Hygiene-Aufwand möglich. Dennoch blickt Gunther U. Heinrich mit Zuversicht in die Zukunft. So soll es – wenn möglich – in diesem Jahr auch wieder einen Weihnachtsmarkt geben (wir berichteten). ost (Bild: Sylvia Osthues)

