Wiener Klassik und Mannheimer Schule

So viele Zuhörer haben sich im Bürgersaal eingefunden, dass sogar Stuhlreihen angebaut werden müssen: Das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) ist auf der Vogelstang zu Gast und verspricht ein Programm, das einen Bogen von der Wiener Klassik nach Mannheim spannt. Das Konzert findet im Rahmen der „Kurpfälzer Tage“ statt, die der Bürgerverein Vogelstang alljährlich im Herbst gemeinsam mit dem Trägerverein des Bürgersaals und der Stadtteilbücherei ausrichtet. Nach der Lesung von Burkhard Engel gibt heute das KKO sein traditionelles Konzert. Dank der Unterstützung von GBG und Volksbank und dem ehrenamtlichen Engagement der Helfer ist der Eintritt für das Publikum auch in diesem Jahr frei.

Musikalischer Hintergrund

Er freue sich, das Kurpfälzische Kammerorchester, das seit 1976 regelmäßig zu Gast ist, auch in diesem Jahr auf der Vogelstang begrüßen zu dürfen, sagt Peter Ratzel, Vorstandsmitglied des Bürgervereins. Das Orchester wird Abend von Gastdirigent Georg Mais geleitet. Erster Programmpunkt ist Mozarts Divertimento D-Dur KV 136. „Mozart hat als Zwölfjähriger eine Italienreise mit seinem Vater unternommen“, illustriert Mais die geschichtlichen Hintergründe. Unter diesem Eindruck seien die drei Divertimenti entstanden, das erste voller Lebensfreude: „Egal wie oft man es gespielt oder gehört hat, man kann davon einfach nicht genug haben.“ Nachvollziehbar wird das schon in den ersten Takten: Läufe, vorwitzige Sprünge und Verzierungen lassen die Bögen tanzen.

Es folgt das Cellokonzert C-Dur von Joseph Haydn mit Samuel Lutzker als Solist. Haydn schrieb das Konzert vermutlich zwischen 1761 und 1765 für seinen Freund Joseph Franz Weigl, den ersten Cellisten am Hof Esterházy. Die filigrane Spielweise des Orchesters entführt in die Welt der Fürstenhöfe. Dagegen hebt sich Lutzkers warmer Celloton ab, geradezu erzählend führt er den Bogen. Für den kräftigen Applaus gibt es noch eine Zugabe: die Bourrée aus Bachs dritter Cellosuite.

Der zweite Teil des Konzerts beginnt mit dem Divertimento in C-Dur des Wiener Komponisten Joseph Starzer. „Mozart und Haydn waren auf der Autobahn unterwegs, während Starzer eher die kurvenreichen Strecken genommen hat. Das zeigt sich schon daran, dass ich dafür meine Brille brauche“, scherzt Mais. Ja, diese Musik ist nicht so zielstrebig wie die der großen Meister. Aber es wird deutlich, dass es einen Haydn ohne seine Wegbereiter nicht gegeben hätte.

Tradition der Hofkapelle

Das 1952 gegründete KKO sieht sich in der Tradition der Hofkapelle von Kurfürst Carl Theodor. Es hat sich der Pflege der Mannheimer Schule verschrieben, und so ist mit dem 1734 in Mannheim geborenen Franz Ignaz Beck auch einer ihrer Vertreter unter den Komponisten des Abends.

Die Mannheimer Schule zeichnet sich durch kompositorische Besonderheiten wie die „Mannheimer Rakete“ (schnelle, aufsteigende Tonfolgen), „Seufzer“ und „Walzen“ (immer lauter werdende Sequenzen) aus. Spieltechniken wie das Orchestercrescendo und eine kontrastierende Dynamik trugen zur Entwicklung des Orchesterklangs bei.

Dieser ist auch den Musikern des Kurpfälzer Kammerorchesters in Fleisch und Blut übergegangen. So ist Becks Sinfonie d-Moll Op. 3 Nr. 5 ein Heimspiel und krönender Abschluss eines spannenden Konzertabends.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018