Willkommen mit Gesang

Herzlich wurden die Besucher auf dem Tag der offenen Tür im Waldorfkindergarten auf der Vogelstang in Empfang genommen. Einrichtungsleiterin Marianne Schwemmle nahm das Publikum sofort mit einem Liedbeitrag in die Pflicht. „Überhaupt sind Eltern und Erzieher bei uns gleichermaßen engagiert“, lobte sie den Zusammenhalt.

50-Jähriges im kommenden Jahr

„Wir sind seit 49 Jahren an diesem Standort und betreuen derzeit 75 Kindergartenkinder und zehn Mädchen und Jungen im Krippenbereich“, wie Schwemmle berichtete. Jedes Jahr gebe es eine ähnliche Veranstaltung, um interessierte Eltern über das Angebot vor Ort zu informieren. Auch 2018 gab es einen Infostand, der ein Eintauchen in die Waldorfpädagogik ermöglichte. Für die jüngsten Besucher stand ein Puppentheater bereit. Am Bastelstand waren dann wieder Eltern und Kinder gemeinsam gefragt, Schmetterlinge zu erstellen. Das Kinderlädchen stand wiederum nur dem Nachwuchs offen, dort die Goldtaler gegen Ware einzutauschen. Leckeres hielt ebenso die Kuchentheke bereit. Über einer offenen Feuerstelle konnten Familien dann gemeinsam ihr Stockbrot backen.

Auch die in diesem Jahr neugebaute Küche wurde im Waldorfkindergarten beim Tag der offenen Tür genutzt. Köchin Anna Maria Vogt fabrizierte kleine Häppchen mit gesundem Mehrwert. „Überhaupt achten wir auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung“, betonte Marianne Schwemmle.